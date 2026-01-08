Sonia Madoc da portazo a Selena ante su inminente entrada en 'GH DÚO'

Al referirse a su ingreso en ‘GH DÚO’, Sonia Madoc descartó cualquier tipo de reencuentro con su excompañera Selena Leo y aseguró no tener intención de hablar de ella durante el concurso. Madoc, reconocida por su papel en el dúo musical ‘Sonia y Selena’, enfatizó que no contempla la participación simultánea de ambas en el reality que inicia una nueva edición este jueves a las 22:00 horas por la señal de Mediaset, según informó Europa Press.

La cantante se suma a la lista de concursantes que estrenarán la cuarta temporada del programa, incorporándose tras una ruptura pública con Selena Leo, que incluyó un intercambio de declaraciones y acciones legales. Según detalló Europa Press, Madoc llegó a Madrid llevando varias maletas, empleando un estilo vistoso y cubriéndose con grandes gafas de sol. Frente a la cobertura del medio, indicó sentir nervios ante su entrada inminente: “Estoy un poquito nerviosa, ya a punto de entrar en ‘Gran Hermano’ y ahí estoy. Es mi primer reality y todo va a ser una experiencia”.

El origen del distanciamiento entre las antiguas integrantes del dúo se remonta a finales de noviembre, cuando Madoc comunicó la separación a través de un burofax, poco después de anunciar su primer sencillo en solitario. Como respuesta, Europa Press consignó que Selena Leo procedió a registrar de forma unilateral el nombre ‘Sonia y Selena’ y realizó una rueda de prensa en la que expresó sentirse “humillada”, “traicionada” y “utilizada” por su exsocia.

Respecto a la convivencia dentro de la casa, Sonia Madoc explicó a Europa Press que no conoce personalmente a ninguno de sus futuros compañeros y desconoce con quién podría establecer mejores relaciones o potenciales desencuentros: “No conozco a ninguno de mis compañeros, no conozco a ninguno”, declaró. Pese a la expectación generada en torno a un posible reencuentro, la artista zanjó el tema con una negativa: “No voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Yo estoy muy bien. Con ganas de entrar mañana, ya queda un poquito”.

Paralelamente, otras concursantes han compartido sus expectativas previo al inicio de la temporada. Carmen Borrego, según reportó Europa Press, manifestó la intención de probarse a sí misma dentro del formato y sostuvo que no descarta convertirse en la persona más inclinada a compartir información entre los habitantes de la casa. Por su parte, Anita Williams comentó que, a pesar de considerar a Montoya el amor de su vida, prefiere no coincidir con él en el reality, debido a la amplia exposición mediática que su relación ya ha recibido tras su participación en ‘La isla de las tentaciones’.

La incertidumbre sobre la lista final de participantes persiste, ya que Mediaset anunció que aún guarda sorpresas que se revelarán durante la noche del estreno. Las dinámicas que puedan surgir a partir de las relaciones previas o desconocidas entre los concursantes se perfilan como uno de los principales focos de interés de esta entrega, según lo consignó Europa Press.

El contexto mediático que rodea la entrada de Sonia Madoc a ‘GH DÚO’ implica la ruptura definitiva con la imagen conjunta que mantuvo durante años junto a Selena Leo, quedando despejada, al menos de momento, cualquier posibilidad de reconciliación pública en el marco del reality. Tal como informó Europa Press, la cantante refuerza su nueva etapa individual en la escena televisiva y musical, desvinculándose de la marca compartida tras la controversia legal por el nombre del grupo y las declaraciones cruzadas que protagonizaron ambas artistas.