SailGP y American Magic se unen para crear la primera base de entrenamiento a largo plazo de la liga en Florida

El proyecto en Pensacola busca posicionar a Estados Unidos y a esta ciudad de Florida como un destino de referencia internacional para los entrenamientos de vela de alto rendimiento, abriendo las puertas a regatistas de programas juveniles, femeninos, olímpicos y de la liga SailGP. Esta nueva iniciativa, impulsada por una alianza entre SailGP y American Magic, propone crear la primera base permanente de entrenamiento de la liga, con operación prevista a partir de septiembre de 2026, según informó el medio mediante un comunicado oficial.

Esta base, ubicada en el centro de alto rendimiento e innovación que American Magic mantiene en Pensacola, permitirá a los equipos de SailGP acceder a instalaciones de nivel internacional durante todo el año. De acuerdo con la publicación difundida por la organización, el proyecto apunta a fortalecer el rendimiento deportivo y el desarrollo técnico, mientras genera un entorno propicio para la formación de nuevas generaciones de talento en la disciplina.

El acuerdo, detallado por SailGP y American Magic, establece un compromiso plurianual que se extenderá hasta finales de 2031, haciendo de Pensacola la primera sede operada de manera permanente por American Magic y el núcleo central de entrenamiento de la liga en Norteamérica. Según el CEO y cofundador de SailGP, Sir Russell Coutts, la iniciativa marcará un "nuevo capítulo" en la evolución de la competencia. “Con acceso a instalaciones y programas de entrenamiento de clase mundial, nuestros atletas pueden seguir desarrollándose durante todo el año, reforzando la competitividad y garantizando que sigamos atrayendo y reteniendo a los mejores talentos del deporte”, declaró Coutts en declaraciones recogidas por el comunicado.

La selección de Pensacola responde a su reconocimiento como centro relevante para la vela de alto rendimiento, con instalaciones avanzadas, condiciones ambientales consistentes y una ubicación estratégica como base para la operación estadounidense de la liga, según explicó Sir Russell Coutts. Además, la asociación con American Magic supone, para SailGP, el acceso a recursos técnicos, infraestructura moderna y servicios especializados que respaldarán la innovación deportiva.

Por su parte, Doug DeVos, cofundador de American Magic, expresó que la meta de este esfuerzo conjunto es “construir una plataforma estadounidense de vela sostenible y de alto rendimiento”. DeVos subrayó que con la concreción de este centro de entrenamiento, tanto Pensacola como Estados Unidos consolidan su papel como destinos primordiales para entrenamientos de excelencia, lo que a su vez permite respaldar a regatistas provenientes de programas enfocados en distintas etapas y niveles, incluida la formación olímpica y las competencias juveniles y femeninas, publicó SailGP.

El plan contempla que la base funcione como una instalación compartida bajo administración centralizada, donde los equipos dispondrán de acceso regulado y justo conforme a un calendario gestionado por la propia liga. Según informó el comunicado, los equipos de SailGP podrán participar en sesiones programadas de entrenamiento, tanto en el agua como en tierra, contando con el apoyo logístico y técnico de personal especializado, recursos de seguridad y servicios integrados por parte de American Magic.

La organización enfatizó que la nueva instalación fomentará la preparación de los equipos durante todo el año, habilitando ensayos, entrenamientos e innovaciones técnicas entre eventos y fines de semana de competición. Todos los equipos participantes deberán adherir a los mismos estándares operativos y de servicio, condición que, según especificaron desde la liga, responde al objetivo de mantener la equidad competitiva y fortalecer la integridad deportiva en todas las etapas del proceso.

El acceso a la base operará mediante un modelo de pago por uso, que estipula el abono únicamente por los días efectivamente empleados en el entrenamiento, bajo una estructura uniforme diseñada para favorecer la equidad en el acceso y el equilibrio en la utilización de los recursos, señaló SailGP.

El acuerdo entre SailGP y American Magic establece un precedente que podría percutir en la forma en que los equipos internacionales se preparan para las competencias náuticas de alto nivel, facilitando el acceso regular a recursos de última generación y promoviendo una plataforma donde la innovación y el desarrollo del talento ocupan un lugar central. La iniciativa, de acuerdo al comunicado del medio, se enmarca dentro de una estrategia a largo plazo tanto de crecimiento internacional como de consolidación del deporte profesional en Estados Unidos.