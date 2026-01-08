Rusia derriba casi 90 drones ucranianos de ala fija en las últimas 13 horas

Moscú, 8 ene (EFE).- Las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron 86 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones de Rusia y los mares Negro y Azov entre las 20:00 hora local (17:00 GMT) de este miércoles y las 09:00 hora local (06:00 GMT) de hoy, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

El mando castrense ruso indicó en un comunicado emitido casi a medianoche que habían sido derribados nueve drones ucranianos, siete de ellos sobre la anexionada península de Crimea y otros dos en la región de Volgogrado y el mar Negro.

En horas de la mañana Defensa reportó el derribo de 66 drones de ala fija, la mayoría sobre Crimea (14), el mar de Azov (13), el mar Negro (12) y la región de Krasnodar (11).

También fueron atacadas las regiones de Rostov, Oriol, Kursk, Volgogrado y Briansk.

Otros once drones fueron neutralizados sobre la región de Krasnodar entre las 07:00 y las 09:00 hora local (04:00-06:00 GMT), según Defensa.

Las autoridades de Krasnodar informaron que tras el derribo de un dron, sus restos dañaron el techo de una vivienda, sin que se reportasen víctimas humanas.EFE