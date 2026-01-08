Mapfre reafirma su compromiso con sus operaciones en Venezuela tras intervenir EEUU en el país

El contexto de hiperinflación vivido en Venezuela durante la última década ha limitado las inversiones extranjeras en el país, situación que ha llevado a Mapfre a mantener una participación económica “muy reducida” en este mercado dentro de su estructura global. De acuerdo con lo informado por diversos medios recogidos por la agencia EFE, esta condición permite a la aseguradora española sortear impactos financieros derivados de la incertidumbre política vigente, incrementada este año tras la reciente intervención de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. La prolongada inestabilidad de la economía venezolana y la dinámica inflacionaria han influido en la estrategia operativa y financiera del grupo asegurador.

Según explicó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, la compañía reafirma su presencia en el país caribeño pese a las nuevas tensiones geopolíticas. Durante un encuentro con la prensa relacionado con el reciente cambio de identidad visual de la empresa, Huertas afirmó que Venezuela sigue siendo un mercado al que la compañía otorga relevancia por su historia y la permanencia de casi tres décadas en su territorio, tal como reportó la agencia EFE. Mapfre comenzó sus actividades en Venezuela a comienzos de los años noventa, según apuntó el directivo, y ha continuado durante las distintas etapas de la vida política y económica del país.

En sus declaraciones, Huertas sostuvo que “Mapfre nunca se ha planteado salir” de Venezuela, subrayando que el grupo ha navegado distintos escenarios y contextos durante los últimos 30 años. Huertas expresó además su confianza en el futuro del país, afirmando: “Confiamos plenamente en el futuro de Venezuela”, si bien admitió las dificultades económicas y políticas afrontadas en las últimas décadas. Este compromiso, según detalló EFE, permanece inalterado aun en un escenario donde los riesgos macroeconómicos y la elevada hiperinflación afectan tanto al sector asegurador local como a otras ramas de la economía real.

Respecto a la situación del negocio en Venezuela, Huertas aclaró que la magnitud de la inversión de Mapfre en ese país es limitada en comparación con otras filiales internacionales, justamente por el contexto de hiperinflación y la incertidumbre asociada a los últimos 10 o 15 años. Esto implica, como publicó EFE, que cualquier alteración económica, política o geopolítica en Venezuela no produciría repercusiones de relevancia en los resultados consolidados del grupo. El presidente de la aseguradora también manifestó que la exposición global de la compañía no se ve amenazada por situaciones que afectan al entorno venezolano.

Consultado sobre consecuencias para otras operaciones internacionales, Huertas remarcó, según recogió EFE, que no se prevén impactos para las filiales de Mapfre en otros países de la región latinoamericana a causa de la coyuntura venezolana. El directivo especificó que los potenciales desequilibrios o tensiones derivadas de la situación de Venezuela no afectan de manera directa el desempeño del negocio asegurador de Mapfre en América Latina ni en otras regiones.

En lo referido al futuro próximo, Huertas fue enfático al señalar que Mapfre no tiene previsto realizar nuevas adquisiciones en Venezuela ni en otros países, ni tampoco contempla la venta de activos o desinversiones en mercados donde ya opera. El grupo mantiene su apuesta por la continuidad de los negocios existentes, reflejando una política de estabilidad a mediano plazo. Según agregó EFE, la aseguradora considera que los cambios actuales en su imagen corporativa no implican alteraciones en su enfoque estratégico ni en la gestión de las filiales internacionales.

En paralelo, Huertas transmitió el deseo de que Venezuela mejore sus condiciones políticas y económicas, señalando que la empresa valora la evolución positiva del país para todos los actores y sectores allí presentes. El presidente insistió en que Mapfre, pese al escenario adverso, mantiene un vínculo histórico y comercial con Venezuela y que no ha contemplado su salida del país, apuntando a una permanencia sostenida desde el inicio de sus operaciones en los noventa.

Mapfre, de origen español y con presencia significativa en América Latina, observa el mercado venezolano como un espacio importante dentro de su estructura internacional, condicionado en la actualidad por la volatilidad económica interna y las relaciones geopolíticas con otros países, según reportó EFE. La aseguradora adopta como premisa la cautela en la gestión de su capital y recursos en Venezuela, manteniendo activa su filial bajo una política de bajo riesgo y evitando movimientos bruscos frente a la evolución de los acontecimientos.

En la visión expresada por Huertas, recogida por EFE, la situación venezolana constituye un ejemplo de adaptación empresarial a contextos macroeconómicos complejos y a escenarios políticos que exigen flexibilidad. El grupo Mapfre, mediante la limitación de su exposición financiera y la continuidad en la operación, busca consolidar su presencia histórica sin asumir riesgos adicionales que afecten su desempeño global. La compañía, por tanto, reitera que su operación en Venezuela continuará bajo las actuales condiciones, con la expectativa de futuros avances en la estabilidad local.