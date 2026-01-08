Lituania subraya que el despliegue alemán para 2027 "cambia las reglas del juego" en el flanco oriental

El despliegue de una brigada alemana en Lituania, diseñado para alcanzar plena operatividad en 2027, conformará una fuerza de hasta 5.000 soldados y se perfila como un elemento fundamental dentro de la renovación de la defensa en el flanco oriental de la OTAN. Según consignó Europa Press, el presidente lituano Gitanas Nauseda y el canciller alemán Friedrich Merz abordaron el alcance de esta iniciativa durante una reunión en la que ambas partes coincidieron en la trascendencia de fortalecer las capacidades defensivas de la región báltica frente a eventuales amenazas.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el mandatario lituano subrayó la dimensión estratégica de este compromiso militar, calificándolo como un auténtico "cambio de las reglas del juego" para la OTAN en el este de Europa. Nauseda se refirió al papel asumido por Alemania en este proceso afirmando que “el despliegue de una brigada alemana en Lituania para 2027 es un factor decisivo que cambia las reglas del juego para toda la defensa del flanco oriental de la OTAN”. Estas declaraciones se transmitieron a través de un mensaje en sus redes sociales luego del encuentro con el jefe del gobierno alemán.

La iniciativa forma parte de una estrategia mayor liderada por la OTAN para reforzar la seguridad de sus estados miembros más expuestos, en un contexto de tensiones crecientes en Europa del Este y, según Europa Press, es elogiada por las autoridades bálticas como un paso relevante en la consolidación del compromiso atlántico. Nauseda expresó su agradecimiento ante el respaldo de Berlín, señalando que “Alemania juega un papel de importancia crucial para preservar la seguridad europea”. El presidente lituano valoró el apoyo recibido y la confianza depositada por el gobierno alemán en la defensa integral de los aliados regionales.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, reafirmó la voluntad del gobierno germano de acompañar firmemente la seguridad de los países bálticos y subrayó la conexión directa entre la protección de Lituania y los intereses alemanes. “Estamos firmemente a vuestro lado”, sostuvo Merz en un mensaje, recogido también por Europa Press. El líder germano enfatizó que la defensa de los socios orientales constituye un compromiso compartido y prioritario para Berlín en el marco de la OTAN.

La presencia militar alemana en suelo lituano se inició en abril con la puesta en marcha de una nueva brigada, que constituye la avanzada de cara al despliegue a pleno previsto para 2027. El medio Europa Press detalló que se prevé que el número de tropas alemanas desplegadas alcance hasta 5.000 efectivos, quienes desarrollarán labores de protección y apoyo como parte de los planes gestionados en cooperación con la Alianza Atlántica.

Las autoridades bálticas, reportó Europa Press, consideran este despliegue como una respuesta a los desafíos de seguridad incrementados en la frontera oriental de la OTAN, intensificando la integración militar y la capacidad de respuesta rápida ante cualquier escenario de tensión. El anuncio del acuerdo y la progresiva llegada de contingentes alemanes responden a una demanda mantenida por parte de los gobiernos de la región, que han reiterado en foros internacionales la necesidad de fortalecer su protección colectiva.

El intercambio entre Nauseda y Merz refleja la convergencia de intereses y la coordinación directa entre ambos gobiernos. Según Europa Press, la cooperación entre Lituania y Alemania incluye no solo aspectos operativos sino también logísticos, estratégicos y de intercambio de información de defensa con el objetivo principal de evitar vulnerabilidades y maximizar la protección del flanco oriental.

En los próximos años, la integración de la brigada alemana en los sistemas de defensa nacionales y de la OTAN incorporará ejercicios conjuntos, actualizaciones de equipamiento militar y cooperación en infraestructuras. La decisión de aumentar el contingente militar en Lituania apoya la intención de la OTAN de garantizar una presencia visible y efectiva en áreas donde el riesgo geopolítico resulta especialmente alto.

La postura del gobierno lituano, reportó Europa Press, subraya la importancia del acuerdo en el contexto de una Europa dinámica en cuestiones de seguridad y con el telón de fondo de los actuales retos militares y políticos. La apuesta alemana por consolidar su apoyo directo a Lituania refuerza además la cohesión entre socios de la OTAN y su disposición a adaptar estrategias frente a amenazas en evolución.