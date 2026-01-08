Agencias

La Romana se convierte en el primer destino accesible de la República Dominicana

El destino La Romana ha sido oficialmente declarado el primer destino accesible de la República Dominicana y se posiciona dentro del país para atraer al turista español.

Este hecho es el resultado de una alianza público-privada impulsada por el Ministerio de Turismo (MITUR), la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) y el Clúster Turístico La Romana Bayahine (CTRB), con el soporte técnico de Open Doors Organization y Travegali, que busca consolidar la posición del país caribeño como líder turístico internacional.

La medida también como objetivo atraer al segmento de viajeros, entre los que destaca el mercado español. En concreto, la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana confirma que en 2024 viajaron al país 182.089 españoles.

Con 11,1 millones de visitantes registrados ese mismo año, lo que supone un aumento del 9% interanual, República Dominicana es ya la potencia turística del Caribe y, dentro de este éxito, el viajero español es fundamental. Actualmente más de un 60% de los turistas que visitan La Romana proceden de Europa.

El presidente de la Asociación de Hoteles y del Clúster, Andrés Suárez, ha señalado que en el periodo de verano, "el Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM) ha reforzado su posición estratégica con la apertura de dos vuelos semanales directos desde Madrid y dos desde Lisboa, operados por 'Iberojet' y 'W2fly', facilitando la llegada del turista europeo".

