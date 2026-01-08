La Academia de la Música de España celebrará la gala de la III edición de sus premios en Madrid el 26 de mayo

El evento de la pasada edición, que congregó a más de 140 músicos y profesionales del sector, seleccionados entre 4.900 propuestas, subrayó la adhesión de la industria musical a estos galardones, según informó la Academia de la Música de España. En esa ocasión, figuras como Rozalén, Amaia, Dani Fernández, Nathy Peluso y Alcalá Norte recibieron un reconocimiento a su trabajo, lo que reforzó la visibilidad y el valor social de los premios en el contexto cultural español. El medio de referencia detalló que la entrega correspondiente a la tercera edición tendrá lugar en Madrid el 26 de mayo, en una nueva cita que aspira a consolidar la proyección de la música en el país.

De acuerdo con la información publicada por la Academia de la Música de España, desde el 8 de enero de 2026 se habilitará el periodo para la recepción de candidaturas, que permanecerá abierto hasta el 2 de febrero. El mecanismo de postulación sigue la tradición de distinguir a personalidades y proyectos sobresalientes dentro de la escena musical nacional, con la intención de asegurar que la representación sea diversa y de calidad en las sucesivas galas.

El sistema de selección toma en cuenta tanto la variedad de géneros como la procedencia de los participantes. Según consignó la Academia de la Música España, en la edición previa, la gran cantidad de propuestas recibidas ofreció una muestra representativa de la creatividad actual en España, lo que implicó un proceso de evaluación amplio y minucioso para los jurados encargados de determinar los finalistas y galardonados.

En la gala anterior, la organización permitió que artistas de distinto perfil y reconocimiento encontraran un espacio de encuentro y celebración. Entre los homenajeados en ediciones pasadas figuran nombres como Arde Bogotá, Iván Ferreiro, C. Tangana y Silvia Pérez Cruz, quienes fueron galardonados en la edición inaugural celebrada en 2024, detalló la Academia. Con esta trayectoria, los premios han incrementado su relevancia, favoreciendo la proyección de proyectos nuevos y el reconocimiento al talento consolidado.

El formato del certamen se mantiene como una iniciativa integradora que brinda voz a la pluralidad de estilos musicales presentes en España. Según publicó la propia entidad académica, tanto los criterios de selección como las categorías de premiación buscan adaptarse a las transformaciones y tendencias que experimenta el sector, con la inclusión de propuestas innovadoras y la actualización de los procedimientos de valoración para reflejar el panorama sonoro en constante evolución.

La próxima gala programada en Madrid genera expectativas significativas entre los distintos actores de la industria y el público, dado el impacto que ha tenido la difusión de las pasadas ceremonias y la notoriedad de los galardonados. De acuerdo con la información consignada por la Academia de la Música, la entidad espera superar los registros de asistencia y presentación de propuestas en la edición de 2026, en línea con el crecimiento observado desde la primera entrega.

Con la apertura del periodo de inscripción el 8 de enero de 2026, la Academia de la Música de España remarca su compromiso de dar continuidad al reconocimiento de figuras prominentes del ámbito sonoro nacional, contribuyendo al fortalecimiento del sector y a la celebración de su diversidad.