Fundación Ibercaja apoya cerca de medio centenar de proyectos en materia medioambiental a nivel nacional

Entre las organizaciones seleccionadas para recibir respaldo se encuentran asociaciones destinadas a la conservación de especies protegidas, entidades que impulsan la reforestación de áreas degradadas y colectivos volcados en la sensibilización ambiental. Según informó Fundación Ibercaja, estas ayudas —que forman parte de la segunda edición de su convocatoria nacional de Medioambiente— impactarán en la vida de más de 20.000 personas en todo el país a través de acciones que abarcan desde la restauración de bosques hasta el fortalecimiento de la educación ambiental. El medio Fundación Ibercaja detalló que, en total, 43 proyectos distribuidos en 20 provincias han resultado beneficiarios, con el objetivo de contribuir tanto al desarrollo sostenible como a la protección de la biodiversidad en España.

La entidad convocante explicó que la concesión de estos apoyos forma parte de una estrategia para garantizar la sostenibilidad medioambiental como un elemento central en la actividad de Fundación Ibercaja. Según detalló la organización, las iniciativas seleccionadas incluyen programas de gestión forestal sostenible, actividades educativas sobre medio ambiente, manejo responsable de flora y fauna y sus hábitats, impulso del desarrollo rural, promoción del uso eficiente de la energía y fomento de energías renovables. Asimismo, se incluyen propuestas orientadas a reforzar la resiliencia y la capacidad de innovación frente a emergencias ambientales, así como acciones para conservar la biodiversidad y avanzar en la soberanía alimentaria.

El medio Fundación Ibercaja indicó que esta convocatoria persigue no solo el apoyo económico, sino también la visibilidad de proyectos que actúan directamente sobre el terreno en beneficio de la naturaleza y el entorno. Al repetir esta iniciativa por segundo año consecutivo, la entidad busca consolidar su respaldo a propuestas que persiguen la conservación y protección de la biodiversidad, a la vez que refuerzan la educación y la concienciación pública en torno a los desafíos del cambio climático y la preservación de los ecosistemas.

La lista de organizaciones y proyectos galardonados es diversa e incluye desde grandes fundaciones hasta pequeñas asociaciones locales. Entre los premiados por Fundación Ibercaja figuran la Fundación Social Cheso, Atades, la Asociación Reforesta, la Asociación para la Integración de los Servicios de los Ecosistemas y Viaje a la Sostenibilidad. También forman parte la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Asociación XALOC para el estudio y conservación del entorno, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, la Fundación Ciudad Rodrigo 2006 y Ecoherencia SCA.

Asimismo, se incluyen el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Coopera-Cooperación al Desarrollo, Cruz Roja Española, la Unidad Canina de Rescate de La Rioja, la Fundación Hand in Hand y la Fundación Canaria para la Reforestación. La relación de beneficiarios abarca también a la Fundación APASCOVI, el Grupo Brinzal para la defensa del entorno natural, la Fundación Vida Sostenible y la Asociación Iniciativa Natura. Diversas entidades regionales, como la Asociación Cultural Inclusiva de Extremadura y la Cabaña Real de Carreteros, también aparecen entre los seleccionados.

El programa incluye apoyos a la Asociación Torrenatura, la Associació Connecta Natura, la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera, la Fundación Apadrina un Árbol y la Asociación Nacional Micorriza. Otros beneficiarios citados por Fundación Ibercaja son la Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación, AMYCOS (Organización no Gubernamental para la Cooperación Solidaria), GEPEC-Ecologistes de Catalunya y la Fundación Ecología y Desarrollo.

El listado final lo completan la Plataforma Ecoafrik en biodiversidad y ecosistemas marinos, la Fundación Desert Leaves, la Fundación Vivo Sano, la Fundación Scout Griebal, la Asociación para el Síndrome de Down de El Ejido, Down El Ejido, la Fundación Ecomar, la Fundación Privada Integra Pirineus, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, la Fundació EMYS, la Asociación sin ánimo de lucro ASUR (Ayuda Social Universitaria de La Rioja), la Asociación de Desarrollo Integral Tierras del Jiloca y Gallocanta y Mensa Cívica.

El medio Fundación Ibercaja consignó que la selección de los proyectos cubre una variedad de áreas clave, desde la reforestación —que permitirá recuperar extensas hectáreas para uso forestal y protección contra la erosión—, hasta el rescate de animales silvestres. Las actividades de voluntariado y los talleres de sensibilización forman parte del abanico de acciones propuestas con el fin de que la ciudadanía adquiera conocimientos y se involucre activamente en el cuidado ambiental. Fundación Ibercaja subrayó que estas acciones repercuten directamente en el bienestar de más de 20.000 personas, quienes se benefician tanto de las mejoras ecológicas del entorno como del fortalecimiento de la cohesión social en sus comunidades.

El impulso a la eficiencia energética y al uso de fuentes renovables ocupa un lugar destacado dentro de los proyectos respaldados, en un contexto en el que la transición hacia energías limpias es una prioridad global. Según publicó Fundación Ibercaja, la integración de criterios de sostenibilidad ambiental en la estructura de las organizaciones beneficiarias contribuye al desarrollo de prácticas que favorecen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medioambiente y bienestar social.

En su comunicación, Fundación Ibercaja afirmó que la convocatoria persigue añadir valor al esfuerzo realizado por entidades que tratan de responder a los retos ecológicos en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con la asignación de recursos y la promoción de nuevas redes de colaboración entre colectivos medioambientales, la fundación pretende reforzar la capacidad de acción de estas organizaciones para implementar prácticas innovadoras y sostenibles en cada región.

La entidad reincidió en la necesidad de promover la educación ambiental como pilar fundamental, tanto en el ámbito escolar como fuera de él, para asegurar una ciudadanía informada y responsable respecto a los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas autóctonos. Según reiteró Fundación Ibercaja, la protección de la naturaleza y la biodiversidad representa uno de los mayores desafíos de la actualidad, y el apoyo a proyectos locales constituye una herramienta eficaz para avanzar hacia un modelo de sociedad más respetuoso con el entorno.

A través de esta iniciativa, Fundación Ibercaja ratificó su compromiso de situar el medioambiente como eje transversal de sus intervenciones, con una visión orientada al largo plazo que integra el desarrollo social, la equidad y la lucha contra la degradación ambiental en España.