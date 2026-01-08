Fergus Group alcanza los 20 hoteles en Mallorca tras incorporar un nuevo resort familiar en Capdepera

El anuncio sobre la incorporación del Beach Club Font de Sa Cala al portafolio de Fergus Group en Capdepera destaca la apuesta de la compañía por el turismo familiar y el modelo vacacional con actividades para todas las edades. Este hotel, ahora parte de la línea Club del grupo Fergus Hotels, aparece como el sexto de esta gama y eleva a 20 la cifra de hoteles gestionados por la compañía en Mallorca, sumando 36 en todo el país, según publicó Fergus Group.

El Beach Club Font de Sa Cala, situado en Capdepera, ofrece 364 habitaciones distribuidas en edificios de tres plantas. De acuerdo con Fergus Group, la integración de este establecimiento no solo amplía su presencia en Baleares, sino que subraya el enfoque "coherente" en el crecimiento y la transformación del sector hotelero en la isla, en palabras de Pep Cañellas, presidente ejecutivo de la compañía. El directivo señaló que la apertura de este hotel representa un hito para el grupo, al consolidar su modelo enfocado en experiencias específicas para familias.

Según detalló el grupo hotelero, el Beach Club Font de Sa Cala adopta un régimen de "todo incluido" que pone énfasis en satisfacer las necesidades de todos los huéspedes, especialmente familias. La oferta gastronómica destaca por dos salas de buffet, estaciones de cocina en vivo que permiten a los visitantes observar la preparación de sus platos, y variedad internacional en el menú. Además, el resort cuenta con dos restaurantes temáticos, uno especializado en cocina italiana y otro en gastronomía mexicana.

Fergus Group informó que el complejo incluye tres bares distintos, uno de los cuales es el bar salón principal con terraza, zona donde se sirven bebidas y se llevan a cabo espectáculos nocturnos. Otros bares se localizan en áreas junto a las piscinas, reforzando la combinación del ocio y la restauración en distintos ambientes del hotel.

Respecto a las actividades de esparcimiento, el hotel ofrece dos piscinas principales pensadas para diferentes gustos. Una de ellas es una piscina semiolímpica climatizada, espacio en el que se realizan actividades acuáticas como aquagym y waterpolo, y la segunda presenta un ambiente más relajado para quienes buscan tranquilidad. Además, existe un parque acuático diseñado para niños, equipado con áreas de juego, toboganes y espacios seguros para los más pequeños, lo que responde a la intención de brindar entretenimiento adaptado a todas las edades.

La propuesta de actividades deportivas incluye canchas y equipamientos para practicar tenis, vóley playa, fútbol sala y baloncesto, según especificó la compañía. También se encuentran disponibles dos clubes diferenciados por edades, el miniclub y el maxiclub, los cuales desarrollan actividades orientadas a diferentes rangos etarios y adaptadas a cada temporada.

El medio Fergus Group subrayó a través de su comunicado que la estrategia global de la compañía se basa en potenciar las experiencias temáticas, con especial foco en el ocio familiar integral, lo que implica diseñar servicios y espacios para mejorar la experiencia de grupos familiares y visitantes de diversas edades durante toda su estancia.

A través de la incorporación del Beach Club Font de Sa Cala, Fergus Group busca consolidar la evolución de su modelo de negocio y reforzar su presencia en un mercado competitivo como Baleares, un destino clave para el turismo nacional e internacional. La empresa manifestó su intención de seguir contribuyendo al desarrollo de la oferta hotelera adaptada a las demandas de familias y consumidores que buscan fórmulas innovadoras de entretenimiento y descanso en la región.