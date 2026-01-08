Agencias

España confirma la liberación de cinco españoles en Venezuela, incluida una con doble nacionalidad

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En él, el Ejecutivo ha trasladado "su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos" por esta liberación, que se enmarca en una más amplia de presos venezolanos y de otras nacionalidades, y ha precisado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, "ha podido hablar con todos ellos personalmente".

"España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", ha manifestado el Gobierno, en línea con lo que poco antes había dicho el propio Albares en declaraciones a una televisión.

EuropaPress

