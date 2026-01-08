El PSG gana otra Supercopa con épica y penaltis

Lucas Chevalier destacó en el tramo final de la Supercopa de Francia por sus intervenciones decisivas, bloqueando los intentos más claros del Olympique de Marsella y mostrando firmeza bajo los tres palos del París Saint-Germain. En ese contexto, el PSG se enfrentó a una final dramática contra el conjunto marsellés, que terminó igualado en el tiempo reglamentario y se resolvió por penaltis, según informó el medio responsable de la cobertura.

El París Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique Martínez, se adjudicó el primer título de la temporada tras conquistar la Supercopa de Francia, conocida como el Trofeo de Campeones. De acuerdo con los datos recogidos por el medio, el encuentro se jugó este jueves en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait. El equipo parisino superó al Olympique de Marsella en la tanda de penaltis después de alcanzar un empate agónico en el tiempo añadido. Con este triunfo, el PSG logró la Supercopa de Francia por cuarta edición consecutiva, sumando la decimocuarta corona del torneo a sus vitrinas.

El partido presentó alternativas y emociones de principio a fin. Según reportó la fuente, el Olympique de Marsella partía con el incentivo de buscar su primer título oficial desde 2012, presionando desde el inicio y generando ocasiones. Sin embargo, el PSG aprovechó un error defensivo a los 13 minutos: Ousmane Dembélé se benefició de un pase de Vitinha para marcar la apertura del marcador. Pese a esa desventaja, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi no se desanimó y mantuvo la presión. En diferentes pasajes del primer tiempo, el Marsella dispuso de las oportunidades más claras, aunque el descanso llegó con ventaja para el PSG.

El inicio de la segunda parte intensificó el intercambio de ataques. PSG pudo ampliar diferencias con una llegada de João Neves, pero Chevalier resultó decisivo al contener avances de los rivales. El desarrollo del juego llevó a Marsella a buscar variantes ofensivas, hasta que llegó el empate a través de un penal sancionado por falta del arquero sobre Mason Greenwood, goleador de la Ligue 1, quien ejecutó la pena máxima para equilibrar el resultado.

El empuje del Olympique de Marsella los acercó a la victoria en los minutos finales. En el 87', un gol en propia puerta de Pacho adelantó al conjunto marsellés por 2-1 y abrió la posibilidad de consagración. Pierre-Emerick Aubameyang dispuso de una opción clara para asegurar el triunfo, pero la defensa del PSG recuperó la pelota y, en una jugada con tres pases rápidos, Gonçalo Ramos igualó en el minuto 95'. Este tanto llevó la definición hacia la tanda de penaltis.

De acuerdo con el medio, la resolución en los once metros expuso el desconcierto del Olympique de Marsella y la eficacia del PSG. El equipo de Luis Enrique convirtió cuatro de sus cinco remates en la tanda, mientras que los lanzadores del Marsella solo acertaron en una ocasión, viéndose superados ante las respuestas de Chevalier. El lanzamiento definitivo, firmado por Desire Doue, cerró el marcador de la tanda con un 4-1 que selló el título para el club parisino.

Este logro implica el décimo trofeo de Luis Enrique Martínez como entrenador del PSG. Según informó la fuente, el club revalida sus éxitos domésticos, apenas unos meses después de haber conseguido el sextete en la temporada anterior. Para el técnico español, el nuevo título refuerza su registro en la capital francesa, manteniendo la racha ganadora desde su llegada al club.

El valor simbólico de la final se reflejó tanto por la tensión en el marcador como por el mérito competitivo de ambos equipos, que alternaron el dominio de las acciones durante distintos tramos del partido. La organización de la Supercopa de Francia en una sede fuera del país añadió un elemento adicional al evento, según detalló el medio, al albergar el enfrentamiento entre los dos equipos más laureados del fútbol galo en los últimos años en un contexto internacional.

La reacción del público y los comentarios posteriores al partido se centraron en las actuaciones individuales y en la capacidad del PSG para sobreponerse en situaciones adversas, extendió el medio de comunicación. Por su parte, el Olympique de Marsella deberá esperar una nueva oportunidad para romper la sequía de títulos oficiales que mantiene desde 2012, mientras el PSG inaugura la temporada con la consolidación de su supremacía en Francia.