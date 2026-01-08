Carlos Sainz: "A mitad de la especial pensé que se había acabado el Dakar"

Carlos Sainz necesitó ser remolcado hasta el campamento tras concluir la quinta etapa del Rally Dakar, situación en la que había perdido prácticamente toda esperanza de continuar en la competencia debido a las averías en el embrague y el motor de su vehículo. El experimentado piloto español, a pesar de la adversidad mecánica, logró finalizar la jornada en sexta posición en la etapa, lo que le permitió ascender a la quinta plaza en la clasificación general y conservar sus opciones en la emblemática prueba celebrada en Arabia Saudí. Según informó Europa Press, la etapa entre AlUla y Hail representó un escenario de dificultades técnicas para el equipo de Sainz.

De acuerdo con el relato del propio Sainz en declaraciones recogidas por TVE, solo fue posible utilizar el embrague en una ocasión durante la especial, específicamente al arrancar. El piloto explicó que este inconveniente lo arrastraba desde la jornada anterior y que los problemas se agudizaron cuando, a mitad de etapa, se encendió la alarma que alertaba sobre el motor: "Sin embrague y hemos tenido un problema de motor, con lo cual estar hoy aquí no me lo esperaba, sobre todo a mitad de la especial, cuando se ha encendido la alarma. Hemos conseguido llegar, espero que ahora puedan mirar el motor y repararlo", declaró Sainz según consignó Europa Press. El cuatro veces ganador del Rally Dakar enfatizó que mantenerse en competición tras esa experiencia significaba una noticia alentadora, ya que evaluó seriamente sus posibilidades de abandonar el rally al transcurrir el tramo especial.

El medio Europa Press detalló que, aunque Sainz perdió tiempo por las dificultades técnicas, el piloto madrileño pudo recortar minutos frente a algunos competidores ubicados en las posiciones altas. El resultado de este esfuerzo permitió a Sainz situarse a 8 minutos y 33 segundos de Henk Lategan, piloto de Toyota y líder actual de la clasificación. La tabla general la completan Nasser Al-Attiyah, representante de Dacia y segundo en la general con una diferencia de 3 minutos y 17 segundos respecto al líder, y Mattias Ekström, compañero de Sainz en Ford, situado en la tercera posición a 5 minutos y 38 segundos.

Según Europa Press, la situación se desarrolló durante la segunda parte de la maratón, un tramo que, por sus características, no permite recibir asistencia externa en el lugar de competencia. Esta restricción eleva el nivel de exigencia para los participantes, quienes deben gestionar por sí mismos cualquier avería o problema que presente el vehículo hasta regresar a la zona de campamento habilitada. Sainz subrayó el valor de haber completado la jornada dadas las condiciones técnicas adversas, e indicó que la presencia de los mecánicos ahora será fundamental para evaluar posibles soluciones que permitan continuar con el resto de la carrera.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la quinta etapa del Dakar destacó por una combinación de retos mecánicos y la presión competitiva, en un contexto en el que las diferencias en la clasificación general continúan siendo estrechas. Sainz, apodado "el Matador", reconoció la dificultad para recuperar el tiempo perdido debido a su desventaja mecánica, aunque resaltó la importancia de mantenerse en la contienda dado el contexto del rally.

La jornada impactó a la clasificación de los principales aspirantes al título, con movimientos en los tiempos que podrían modificar el desarrollo de las próximas etapas. Los competidores afrontan la expectativa de cómo los problemas técnicos podrían influir en las estrategias y en la lucha por el liderato, según las evaluaciones presentadas por Europa Press a partir de los testimonios y los tiempos oficiales del evento saudí.