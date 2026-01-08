Agencias

Brasileña Azul se desploma por encima del 60% en Bolsa tras una oferta de acciones de 1.177 millones de euros

Los títulos de la aerolínea brasileña Azul se desploman por encima del 60% en Bolsa después de aprobar una oferta de acciones valorada en 7.400 millones de reales (1.177 millones de euros).

Así, las acciones caen un 62,94% hasta los 94,50 reales y acumula un retroceso del 83,18% entre las sesiones de las dos últimas jornadas tras colocar 23,7 millones de títulos a un precio de 127 reales (20,21 euros).

A este anuncio se sumó la aprobación de un aumento de capital a través de la emisión de 723.861 millones de acciones ordinarias e igual número de acciones preferentes.

Con esta operación, incluida en el plan de reestructuración de la firma, el capital de Azul ascenderá a 14.570 millones de reales (2.321 millones de euros).

Azul se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras declararse en quiebra a finales del mes de mayo de 2025 y tras más de un año de dificultades para hacer frente al incremento de gastos y al impacto de la pandemia en el sector de la aviación.

Esta misma semana, el regulador de la competencia de Brasil (CADE) autorizó la inversión de United Airlines, valorada en 100 millones de dólares (85 millones de euros), en la aerolínea brasileña para aumentar su participación en el capital de Azul del 2% actual hasta cerca del 8%.

