Albares abre la puerta a sacar a Delcy de las sanciones de la UE al ser presidenta o si da pasos en dirección correcta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abierto la puerta a que la UE pueda replantearse las sanciones que pesan actualmente sobre Delcy Rodríguez toda vez que esta es ahora la "presidenta encargada" de Venezuela o si se producen pasos en la dirección correcta por parte del nuevo Gobierno después de Estados Unidos capturara al presidente, Nicolás Maduro, en una intervención militar el 3 de enero.

Así lo ha indicado en declaraciones a 'laSexta', recogidas por Europa Press, en las que ha reconocido que sobre Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, pesan sanciones que le prohíben la entrada en la UE. Dichas sanciones fueron impuestas en junio de 2018 y fueron reconfirmadas el pasado diciembre durante un año más hasta enero de 2027.

En la UE, ha recordado Albares, "tenemos una norma no escrita, pero una norma que solemos establecer, y es que nunca" se incluye en los paquetes de sanciones al presidente de un país para poder "mantener siempre un diálogo abierto", lo que explica que Maduro no estuviera entre los sancionados.

LAS EXCEPCIONES DE LA REGLA

"Así que tendremos de nuevo todos los europeos que volvernos a plantear esa situación", ha admitido, recordando en todo caso que caben las excepciones a estas sanciones y la propia Delcy Rodríguez fue autorizada a viajar a Bruselas para participar en la cumbre entre la UE y la CELAC en julio de 2023, precisamente bajo la presidencia de turno española de la UE.

"Entró perfectamente, no solamente en el territorio de la Unión Europea y en Bruselas sino en el propio edificio del Consejo y estuvo representando a Venezuela", ha destacado, tras ser preguntado sobre si ahora podría viajar a Europa.

Asimismo, el ministro ha hecho hincapié en que "las sanciones son un instrumento para conseguir un fin, no un fin en sí mismo". "Lo que nosotros queremos no es que las sanciones duren, sino que desaparezcan lo antes posible porque querrá decir que la causa que las generó desapareció", ha puntualizado.

"Si el nuevo Gobierno de Venezuela da pasos en la dirección que nosotros deseamos deberían de desaparecer y yo me alegraré mucho de ello y seré el primero en solicitarlo, porque España siempre va a estar al lado de los pueblos hermanos de América Latina", ha rematado.

SIN CONTACTOS CON EEUU

Por otra parte, Albares ha reconocido que la Administración de Donald Trump no se ha puesto en contacto con el Gobierno ni antes ni después de la operación en Venezuela, pero "tampoco me consta que lo esté en contacto realmente con otros gobiernos", ha añadido, señalando que solo tiene constancia de una conversación telefónica entre la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante el fin de semana.

Asimismo, ha reiterado la disposición del Ejecutivo ha hablar con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, igual que antes se hacía con el de Maduro, pero ha confirmado que por ahora no ha habido ningún contacto, más allá de la interlocución que mantiene la Embajada española en Caracas con las autoridades del país.

No obstante, ha confirmado que se ha remitido ya al nuevo gobierno venezolano una comunicación para exigir la liberación de los españoles que están "injustamente retenidos" en Venezuela. "Yo creo que sería un gran gesto y un gran arranque", ha valorado.