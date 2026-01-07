Zelenski espera que no se le impongan a Ucrania "exigencias adicionales" en las negociaciones de paz

Durante el acto de inicio de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, Volodimir Zelenski se refirió a la situación de Chipre como un ejemplo de país dividido pero comprometido con la paz y la equidad en el ámbito europeo, destacando la importancia de la voz de cada nación dentro de las instituciones comunitarias. En ese contexto, planteó que Ucrania también busca tener un papel equiparable y formar parte de la familia europea, relacionando este objetivo con los avances esperados bajo la actual presidencia de Chipre. Con estas palabras, Zelenski marcó el inicio de su discurso en Nicosia, en el que abordó principalmente la situación del proceso de negociación para el fin de la guerra en territorio ucraniano.

Según informó Europa Press, Zelenski advirtió que Ucrania está cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el proceso de diálogo para poner fin a la invasión militar rusa, y manifestó su expectativa de que no se le impongan condiciones adicionales ni nuevas exigencias en el marco de las negociaciones de paz. El mandatario ucraniano declaró: “Estamos haciendo todo lo que nos corresponde por nuestra parte en el proceso de negociación. Esperamos que no se impongan a Ucrania exigencias adicionales ni excesivas”.

Tal como consignó Europa Press, durante su intervención Zelenski expresó su deseo de que la guerra en Ucrania “pueda terminar” durante la etapa en la que Chipre ejerza la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Argumentó que las negociaciones han entrado en una fase más intensa y que en este contexto se está desarrollando un trabajo muy activo tanto en Kiev como entre sus aliados occidentales.

Entre los puntos destacados de su comparecencia, Zelenski mencionó la colaboración de “socios europeos, Estados Unidos y todos los miembros de nuestra Coalición de Voluntarios, desde Canadá hasta Japón, desde la UE hasta Australia”, e insistió en que este trabajo conjunto apunta a “hacer posible” el cese del conflicto armado. Para lograrlo, señaló que es necesario mantener una “presión suficiente sobre el agresor”, refiriéndose al gobierno ruso.

El medio Europa Press reportó que el presidente de Ucrania analizó el impacto de las medidas internacionales integradas por países aliados, señalando que “cuando la presión es lo bastante fuerte como para agotar la fuente de la guerra, llega la paz”. Añadió que, en su criterio, la presión ya se encuentra presente y que la Unión Europea tiene una función esencial para sostenerla, permitiendo que el término de lo que definió como la “guerra de agresión de Rusia contra Ucrania” se alcance lo más pronto posible.

Sobre el proceso europeo de adhesión, Europa Press detalló que Zelenski hizo hincapié en el significado de la presidencia chipriota, recordando que Chipre es un socio comunitario que, pese a mantenerse dividido territorialmente, se mantiene firme en su compromiso “con una paz duradera y plenamente igualitario en Europa”. Resaltó la importancia de la igualdad de voz para todos los países, independientemente de su tamaño, y vinculó este principio a las aspiraciones de Ucrania para integrarse plenamente en la estructura comunitaria.

De acuerdo con Europa Press, el mandatario ucraniano reafirmó que Ucrania merece ser considerada una nación igual en el “hogar europeo común” y expresó su confianza en que la presidencia de Chipre “sea productiva” para avanzar en el proceso de adhesión no solo de Ucrania sino también de Moldavia.

Europa Press informó, además, que Zelenski mantuvo una reunión el mismo miércoles con Maia Sandu, presidenta de Moldavia, en la ciudad de Nicosia. Ambos dirigentes destacaron la relevancia de coordinar esfuerzos en el camino hacia la integración en la Unión Europea y abordaron la necesidad de abrir de manera simultánea los capítulos requeridos por Bruselas para avanzar en dicho proceso.

En sus intervenciones, tanto Zelenski como Sandu señalaron la importancia de la colaboración y coordinación entre sus países en los asuntos relativos a la integración regional, reafirmando el compromiso de sus gobiernos con el cumplimiento de los requisitos comunitarios y con la meta compartida de acceder a una membresía plena en la UE. Tanto Ucrania como Moldavia, señalaron según Europa Press, mantienen intensos contactos políticos y diplomáticos en pos de ese objetivo, enmarcando sus aspiraciones dentro del contexto más amplio de la unión europea y la política de ampliación de la organización.

Así, la participación de Zelenski en el acto celebrado en Nicosia junto a autoridades chipriotas y representantes de la UE y de otros países, sirvió para subrayar tanto el papel activo de Ucrania en la búsqueda de una resolución negociada al conflicto, como su interés por avanzar en la senda comunitaria durante el periodo de la presidencia rotatoria chipriota. Dicha intervención, recogida por Europa Press, subraya la relevancia que Kiev otorga a la cooperación internacional, el cumplimiento de acuerdos vigentes y la negativa a aceptar nuevas condiciones consideradas adicionales o desproporcionadas en el proceso de negociación para la paz.