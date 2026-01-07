Agencias

VÍDEO: Irene Montero llama a "aislar" a Estados Unidos ante "el imperialismo yanqui"

Guardar

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha llamado a "aislar" a Estados Unidos ante el "imperialismo yanqui" tras su ataque del pasado sábado sobre Caracas y alrededores que terminó con la "captura" del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.

"Estas elecciones son o Petro o Trump, o es Iván Cepeda o Trump, o Colombia o ser una colonia de los Estados Unidos", ha expresado este miércoles en un acto de apoyo al senador y candidato de Petro para las elecciones de Colombia, Iván Cepeda. En el evento ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump --a quien ha calificado como "tirano"-- quiere "Colombia, México, Cuba y Venezuela".

Montero ha criticado así la falta de autonomía de la Unión Europea y el papel de la Alianza Atlántica: "Europa no es libre para decidir (...) porque no tenemos gobernantes valientes que se enfrenten a Donald Trump". Además ha denunciado que, bajo este esquema, Europa está "apoyando el genocidio" en Gaza.

Con todo, Montero ha cuestionado la presencia militar española en el extranjero, afirmando que las tropas españolas en las fronteras con Rusia o en Ucrania actúan como la "seguridad privada de Trump".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1040677/1/irene-montero-defiende-salir-otan-aislar-internacionalmente-tirano-trump

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump defiende la actuación del agente que ha matado a una mujer en Minneapolis y culpa a "la izquierda radical"

Mientras arrecian las protestas por el fallecimiento durante una operación de ICE, el mandatario estadounidense justifica la respuesta policial y atribuye los disturbios a grupos opositores, mientras la gestión local prepara medidas ante un posible aumento de la tensión

Trump defiende la actuación del

Miami homenajeará a Camila Cabello en el desfile de los Reyes Magos 2026

Infobae

La Unión Venezolana en Perú pide acciones a ONU contra grupos civiles armados en Venezuela

Infobae

Vicepresidente de Bolivia anuncia un proyecto de ley para frenar decretos de Rodrigo Paz

Infobae

Nuevos ejercicios militares de EE. UU. en Puerto Rico despiertan críticas y temores

Infobae