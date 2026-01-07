Tosha Schareina: "La misión era abrir desde el comienzo hasta el final, y lo hicimos"

Tosha Schareina, piloto español de Honda, destacó el desafío que enfrentó durante la cuarta etapa del Rally Dakar, al completar un tramo caracterizado por una navegación compleja y la presión constante de sus competidores, según publicó el Dakar a través de sus redes sociales. Tras cubrir los primeros 200 kilómetros abriendo ruta, Schareina fue alcanzado por Ricky Brabec, y ambos finalizaron el recorrido juntos, consolidando al valenciano en el primer puesto de la clasificación general de motos de la competencia que se disputa en Arabia Saudí.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Dakar, Schareina explicó que el objetivo para esta jornada era liderar la etapa desde el principio hasta el final, lo que significó soportar la exigencia de abrir camino durante casi toda la especial. El piloto valenciano señaló que la jornada presentó dificultades importantes, especialmente en cuanto a la navegación, aspecto clave en el desarrollo de la competencia de este año.

Schareina, ganador de la cuarta etapa, subrayó la complejidad de la ruta y la necesidad de mantener la concentración en todo momento. “En el kilómetro 200, Ricky (Brabec) me atrapó, y estuvimos caminando juntos los últimos 200 kilómetros”, detalló el español en declaraciones difundidas por el Dakar. Esta situación llevó a ambos pilotos a gestionar la segunda mitad de la etapa colaborando en la navegación y soportando la presión del resto de los competidores.

En sus declaraciones, el líder actual de la clasificación general insistió en la importancia de sobreponerse a los obstáculos del terreno y la navegación para mantener la ventaja en la prueba. El propio Schareina afirmó que la etapa “no fue fácil” y recalcó la dificultad adicional que supone la fatiga acumulada en una carrera tan larga y exigente.

El medio Dakar reportó que Schareina se prepara ahora para afrontar la segunda parte de la etapa maratón, que representa una de las fases más decisivas del rally. A diferencia de otras jornadas, los pilotos carecen de asistencia mecánica externa, lo que añade un elemento extra de dificultad al tramo. Schareina manifestó su intención de aprovechar el descanso y enfocarse en el sueño reparador antes de encarar esta nueva etapa, consciente de que un error podría poner en riesgo el liderazgo alcanzado hasta el momento.

La clasificación general en la categoría de motos mantiene al piloto valenciano al frente, una posición alcanzada tras una actuación constante en las primeras jornadas de la prueba. El Rally Dakar, que se desarrolla en los desiertos de Arabia Saudí, representa un reto extremo para la resistencia física y mental de los participantes, además de poner a prueba la habilidad en el manejo y la capacidad de navegación a lo largo de centenares de kilómetros.

El Dakar detalló que la progresión de Schareina viene acompañada por la presión de rivales de experiencia, como Ricky Brabec, lo que obliga al piloto español a mantenerse alerta y sin margen para errores en las próximas etapas. Con el avance de la competencia, la gestión del cansancio y el acierto en las decisiones estratégicas en ruta se perfilan como factores determinantes para sostener el liderazgo en la clasificación.

La segunda parte de la etapa maratón, que se correrá el jueves, adquiere relevancia para la definición de la carrera, ya que los pilotos dispondrán solo de los recursos disponibles en el campamento para el mantenimiento de sus motos. Según consignó Dakar, la fase decisiva del rally exige máxima concentración y resistencia, aspectos que Schareina afronta tras haber superado una jornada especialmente complicada tanto por el terreno como por la competencia directa en pista.