Sofía Suescun y Kiko Jiménez, caras largas y seriedad a su regreso a Madrid tras recibir 2026 en Maldivas

La reciente llegada de Sofía Suescun y Kiko Jiménez al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid este 6 de enero se desarrolló tras unas vacaciones compartidas en las Islas Maldivas. A pesar de haber difundido a través de sus redes sociales imágenes de este viaje, donde celebraron el Año Nuevo en playas paradisíacas y compartieron actividades como navegación y buceo, ambos lucieron rostros serios al regresar a la capital y evitaron responder preguntas sobre la situación actual de su relación. Según publicó el medio, su regreso coincidió con el Día de Reyes y marca la reanudación de sus compromisos profesionales en Madrid.

El medio consignó que la pareja no solo mantuvo la distancia física y emocional mientras atravesaban la terminal, sino que tampoco intercambió palabras ni expresó señal alguna sobre su estado de ánimo tras las vacaciones. Suescun y Jiménez, reconocidos influencers y figuras televisivas, vistieron atuendos coordinados con sudaderas grises y capuchas cubriendo sus rostros, mientras atendían a sus teléfonos móviles y evitaban responder a los reporteros, quienes inquirieron sobre las recientes declaraciones de Maite Galdeano, madre de Sofía.

Tal como detalló el medio, la situación familiar se ha visto marcada por las afirmaciones de Maite Galdeano, quien ha hecho público el distanciamiento con su hija. El 29 de diciembre, Maite Galdeano participó en una fiesta navideña en el bingo Las Vegas, donde atribuyó la lejanía con Sofía a su relación con Kiko Jiménez. Galdeano afirmó: “Creo que está equivocada. Está en ese modo por la persona que tiene al lado. Ella es lo que ha elegido y sanseacabó. No quiero saber ya nada, ni para bien ni para mal. Me ha dado un portazo como un perro de estos que abandonan. Horrible. El día que ella quiera y que se acuerde de que tiene madre, que me llame, que descuelgue el teléfono. Ahí lo dejo”, según publicó el medio.

El contexto de estas vacaciones se sitúa tras un año de altibajos para la pareja. Según informó el medio, durante el verano de 2025, Suescun y Jiménez enfrentaron una crisis motivada por la aparición de un rumor sobre la supuesta infidelidad de la influencer con el culturista Juan Faro. Tras superar ese episodio, ambos compartieron etapas de notable unión y felicidad, que incluyeron la adquisición de una vivienda conjunta en la Costa Blanca valorada en más de 1 millón de euros.

Los días previos al viaje también estuvieron marcados por la convivencia en fechas significativas junto a familiares de Jiménez, en especial después del fallecimiento de su abuelo, hecho que añadió un componente emotivo a las celebraciones de Nochebuena y Navidad. El medio señaló que la pareja optó por aislarse temporalmente en Maldivas, alejándose de la atención mediática que suele rodearlos y compartiendo de manera constante en Instagram detalles de su estadía romántica.

El viaje ha sido presentado por ambos a sus seguidores como una muestra de que la relación persiste tras superar crisis pasadas, y las imágenes en redes sociales apuntaron a una pareja unida, a pesar de las controversias familiares y mediáticas. No obstante, tras retornar a España, la actitud reservada ante la prensa reavivó la atención sobre el estado de su vínculo y la influencia que puedan tener las recientes manifestaciones de Maite Galdeano.

Según reportó el medio, ni Suescun ni Jiménez han ofrecido respuestas respecto a cómo ha comenzado el año para ellos ni han aclarado cómo impactan en su relación las opiniones públicas de la madre de Sofía. Esta postura ha alimentado las especulaciones sobre la posible existencia de nuevos desafíos personales o en pareja en este inicio de 2026.

A lo largo de los últimos meses, la pareja ha mantenido una presencia activa en plataformas digitales, donde han compartido avances de su vida personal y profesional, así como logros conjuntos, aunque la situación familiar de Sofía con Maite Galdeano permanece en un punto de tensión, como reiteró el medio.

La reciente secuencia de eventos ilustra la compleja dinámica familiar y mediática que rodea a Suescun y Jiménez, quienes al mismo tiempo celebran hitos personales y navegan la exposición pública y los conflictos derivados de su entorno más cercano.