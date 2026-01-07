Planas espera un "paso adelante" de Italia que allane esta semana la luz verde de la UE a firmar con Mercosur

La reciente participación del ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión extraordinaria en Bruselas ha girado en torno a temas de política agrícola y al avance en la agenda comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En este contexto, Planas ha señalado avances en las negociaciones y ha expresado su confianza en que Italia facilite esta semana el desbloqueo del acuerdo comercial con el bloque suramericano. Según publicó el medio, el ministro consideró que las declaraciones recientes del titular de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida, y de la primera ministra Giorgia Meloni, apuntan a que el gobierno italiano dará un paso que permitiría la adopción, por mayoría cualificada, del mandato necesario para autorizar la firma del tratado.

De acuerdo con la información difundida, los embajadores permanentes de los Estados miembros de la UE están llamados a votar sobre el acuerdo este viernes, paso previo imprescindible para que la firma definitiva pueda realizarse en los días sucesivos. Planas ha enmarcado esta expectativa en el desarrollo de la reunión celebrada bajo presidencia chipriota, junto a los comisarios europeos Christophe Hansen (Agricultura), Maros Sefcovic (Comercio) y Olivér Várhelyi (Sanidad y Bienestar Animal), encuentro que planteó alternativas para fortalecer la Política Agrícola Común (PAC) y buscar consensos que atenúen el escepticismo de algunos países frente al tratado con Mercosur.

El medio reportó que Planas describió la reunión como un ejercicio “necesario y oportuno” para contribuir al restablecimiento de la confianza de los agricultores europeos, sector que manifestó malestar en diciembre frente a las propuestas de la Comisión relativas tanto a la PAC como a aspectos de la agenda agrícola comunitaria. A este respecto, el ministro español destacó como un “avance interesante” la propuesta europea de adelantar liquidez por un monto aproximado de 45.000 millones de euros ligado a los objetivos de la PAC, si bien remarcó que las conversaciones sobre el presupuesto continúan abiertas y requieren mayor desarrollo.

En el terreno comercial, Luis Planas precisó que España ha defendido insistentemente la exigencia de “reciprocidad” en el uso de productos fitosanitarios por aquellos que suministran alimentos a la UE desde países terceros. Según detalló en declaraciones recogidas por el medio, la Comisión Europea se comprometió a progresar en esta cuestión, configurando un trabajo escalonado que incluye la revisión de los límites máximos de residuos, con énfasis especial en los productos clasificados como de mayor riesgo sanitario. Además, Planas informó que la Comisión reforzará los controles en frontera, una competencia de los Estados miembros en la unión aduanera, pero que contará con la intervención y supervisión de las autoridades comunitarias para asegurar su cumplimiento efectivo.

Otro de los puntos que el ministro subrayó ante la prensa fue la introducción de un reglamento de medidas de salvaguardia extraordinarias vinculado al acuerdo con Mercosur. Según consignó el medio, este reglamento establece límites a las importaciones, habilita un fondo de reserva dotado de 6.300 millones de euros y prevé mecanismos de actuación en el caso de variaciones abruptas en precios o volúmenes, aportando garantías que han mitigado la oposición manifestada por algunos Estados miembros al pacto comercial.

En relación al mercado de fertilizantes, Planas explicó que la Comisión Europea desarrolla actualmente la puesta en práctica del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y adopta medidas provisionales en el área arancelaria, incluido el otorgamiento inmediato del principio de nación más favorecida a insumos como la urea y el amoniaco. Según puntualizó el ministro, esta decisión supondrá una disminución de los precios en el mercado de fertilizantes, asunto de interés central para la agricultura europea.

En la rueda de prensa posterior, Maros Sefcovic, comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión, defendió que el Ejecutivo europeo ha intensificado sus esfuerzos para lograr el respaldo unánime de los 27 Estados miembros a la firma del acuerdo con Mercosur, objetivo que permitiría a las empresas europeas beneficiarse de las oportunidades de integración económica con el Cono Sur “tan pronto como sea posible”. El medio recogió sus declaraciones subrayando que la Comisión ha superado etapas anteriores y reforzado materias como las salvaguardas, los controles fronterizos y las medidas específicas de protección a los agricultores frente a posibles distorsiones derivadas del tratado.

Sefcovic manifestó ante los periodistas la firme intención del equipo comunitario de “abordar preocupaciones reales con soluciones reales”, e insistió en que el contexto internacional actual exige a la Unión Europea mantener su “credibilidad” como socio comercial, aspecto percibido como primordial por sus aliados globales. Interrogado sobre la posibilidad de que el acuerdo esté listo para la firma por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a comienzos de la próxima semana, Sefcovic evitó precisar fechas y se limitó a recordar que la decisión final dependerá de la consecución de una mayoría cualificada entre los Estados miembros en la votación de este viernes.

El comisario también se mostró reacio a condicionar a la presidencia chipriota al fijar tiempos, señalando la importancia de respetar el curso de las negociaciones entre los embajadores nacionales y expresar su confianza en que se logrará un resultado satisfactorio en el corto plazo.

De acuerdo con la información detallada por el medio, las garantías adicionales que han surgido de las negociaciones, incluidas las cláusulas de salvaguardia y los fondos de reserva, han sido elementos relevantes para reducir las dudas en torno al acuerdo comercial por parte de aquellos países que mantenían posiciones reticentes. Al mismo tiempo, la orientación de las medidas europeas para asegurar la reciprocidad en estándares fitosanitarios y el refuerzo de los controles en frontera buscan dar respuesta a las demandas del sector agrícola, afectado por la competencia internacional en un entorno de volatilidad de precios y suministros.

El proceso decisorio, que pasa por la votación del viernes entre los embajadores permanentes ante la Unión Europea, podría concluir con la autorización definitiva para la firma del tratado, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre la Unión Europea y los países que integran Mercosur, sujeto al desenlace de los debates internos y a la concreción de los compromisos adquiridos durante las negociaciones recientes.