Agencias

Miami homenajeará a Camila Cabello en el desfile de los Reyes Magos 2026

Guardar

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Miami homenajeará a la cantante estadounidense Camila Cabello durante el tradicional desfile de Reyes Magos, que tendrá lugar el próximo domingo, y reconocerá el impacto global de la artista nacida en Miami con raíces cubanas y mexicanas.

"La historia de Cabello refleja la experiencia vivida por muchas familias del sur de Florida. Con raíces cubanas y mexicanas, su trasfondo multicultural ha forjado tanto su identidad como su arte, impregnando su música de autenticidad, profundidad emocional y un fuerte sentido de comunidad, herencia y pertenencia", informó en un comunicado la oficina del comisionado del distrito 4 de Miami, Ralph Rosado.

Cabello será además agraciada con una llave de la ciudad y una proclamación oficial de la ciudad de Miami, agregó la nota.

El desfile se celebrará el próximo domingo en la popular Calle Ocho, y contará con actuaciones musicales. Líderes comunitarios y organizaciones honrarán la diversidad cultural de la ciudad.

"La ciudad de Miami se enorgullece de ser anfitriona una vez más de esta significativa celebración, que refleja nuestros valores, cultura y sentido de comunidad compartidos", afirmó la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, investida el pasado diciembre.

Cabello fue criada en Miami y mantiene diversas iniciativas de apoyo a la comunidad local a través del voluntariado y de actos filantrópicos que apoyan a la juventud, la educación y causas humanitarias, según el comunicado.

El último álbum de la artista 'C, XOXO', que fue publicado en 2024, incluye múltiples referencias a Miami y combina ritmos latinos y narrativa bilingüe que reflejan la vibrante diversidad e influencia global de la ciudad. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump defiende la actuación del agente que ha matado a una mujer en Minneapolis y culpa a "la izquierda radical"

Mientras arrecian las protestas por el fallecimiento durante una operación de ICE, el mandatario estadounidense justifica la respuesta policial y atribuye los disturbios a grupos opositores, mientras la gestión local prepara medidas ante un posible aumento de la tensión

Trump defiende la actuación del

La Unión Venezolana en Perú pide acciones a ONU contra grupos civiles armados en Venezuela

Infobae

Vicepresidente de Bolivia anuncia un proyecto de ley para frenar decretos de Rodrigo Paz

Infobae

Nuevos ejercicios militares de EE. UU. en Puerto Rico despiertan críticas y temores

Infobae

Irene Montero llama a "aislar" a Estados Unidos ante "el imperialismo yanqui"

Irene Montero llama a "aislar"