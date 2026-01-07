Laura Barbas Calvo, nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional

Las labores de gestión y coordinación de la red de infraestructuras científicas vinculadas a la astronomía en España cuentan desde ahora con una nueva responsable en el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Según informó el medio, Laura Barbas Calvo fue designada por el Consejo de Ministros este miércoles 7 de enero como la nueva directora general del organismo. De acuerdo con la información, Barbas Calvo reemplaza en el cargo a Lorenzo García Asensio.

Tal como publicó la fuente, Barbas Calvo es ingeniera de Telecomunicación graduada por la Universidad de Alcalá (UAH). Su carrera dentro del IGN comenzó en 2006 después de ingresar al Cuerpo de Astrónomos. En los primeros años de su trayectoria, Barbas Calvo participó en el diseño y desarrollo de software para el sistema de control de los radiotelescopios de 40 metros y 13,2 metros del Observatorio de Yebes, una de las principales instalaciones de radioastronomía en España.

El medio detalló que la nueva responsable del IGN acumuló una amplia experiencia en proyectos de instrumentación y radioastronomía, contribuyendo en iniciativas científicas clave para el desarrollo tecnológico del Observatorio de Yebes. Este centro forma parte de la infraestructura científica y técnica singular (ICTS) nacional, acercando la investigación española en astronomía a estándares internacionales.

De acuerdo con la información proporcionada, en la actualidad Laura Barbas Calvo gestiona fondos europeos y nacionales destinados al Observatorio de Yebes. Además de ejercer como coordinadora de la ICTS Observatorio de Yebes, integra el grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA), que aglutina la colaboración y la planificación estratégica de los principales centros de investigación astronómica del país.

Según consignó la misma fuente, su perfil profesional está marcado por una combinación de conocimientos en telecomunicaciones, experiencia directa en tecnología radioastronómica y capacidad para la gestión de recursos y proyectos científicos. El paso al frente del IGN se basa en un recorrido institucional respaldado por su desempeño dentro del propio organismo.

El cargo de directora general del Instituto Geográfico Nacional implica la responsabilidad máxima sobre cartografía, observación terrestre, servicios geodésicos y actividad científica relacionada con la estructura y el seguimiento del territorio en España. Barbas Calvo sucede a Lorenzo García Asensio, quien había ejercido previamente la dirección del IGN.

El nombramiento de Barbas Calvo por parte del Consejo de Ministros marca un relevo generacional y técnico en uno de los principales centros científicos estatales, encargado, además de la cartografía, de la monitorización sísmica y la gestión de recursos geoespaciales de interés nacional.