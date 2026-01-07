Agencias

La centrocampista venezolana Gaby deja el Atlético de Madrid por el América

El Atlético de Madrid anunció este miércoles el traspaso de la centrocampista venezolana Gaby al América mexicano, después de dos temporadas y media en el conjunto madrileño.

"La centrocampista venezolana, rojiblanca desde 2023, se marcha tras disputar 88 encuentros oficiales como atlética. El Atlético de Madrid y el América han llegado a un acuerdo para el traspaso de Gaby al conjunto mexicano", dice la nota oficial del Atleti.

La internacional venezolana disputó 88 encuentros oficiales (68 de Liga F, nueve de UEFA Women's Champions League, nueve de Copa de la Reina y dos de Supercopa de España) de rojiblanca. "Desde el club le agradecemos su esfuerzo y trabajo durante estas temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo reto profesional", añade un Atleti que pierde a una jugadora importante.

EuropaPress

