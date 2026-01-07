La Casa Blanca asegura que está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la próxima semana mantendrá conversaciones con autoridades danesas sobre el futuro de Groenlandia. Según explicó a la prensa en Washington, estas reuniones buscan abordar directamente la situación del territorio autónomo, en medio de tensiones por la presencia de embarcaciones rusas y chinas en el Ártico y las crecientes preocupaciones de Washington por la seguridad nacional en esa zona. Este anuncio pone de manifiesto las gestiones diplomáticas de la administración Trump ante Copenhague, en un momento donde el control de la isla ha cobrado especial relevancia estratégica, tal como detalló el medio que difundió las declaraciones.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la Casa Blanca se encuentra debatiendo ampliamente una potencial adquisición de Groenlandia. La portavoz de la presidencia, Karoline Leavitt, declaró durante una rueda de prensa que tanto el mandatario estadounidense como su equipo de seguridad nacional "están debatiendo activamente este tema", insistiendo en que la eventual compra del territorio no constituye una iniciativa inédita. Leavitt señaló que la principal prioridad del Ejecutivo estadounidense consiste en "disuadir la agresión rusa y china en la región ártica" y argumentó que el interés por Groenlandia emana de preocupaciones estratégicas en materia de defensa y estabilidad en el norte.

Tal como publicó el medio, la portavoz fue consultada acerca de si se evaluaba una intervención militar en Groenlandia, en sintonía con las recientes operaciones realizadas en Venezuela. Sobre este particular, Leavitt aclaró que Donald Trump "siempre tiene todas las opciones sobre la mesa mientras examina qué es mejor para Estados Unidos", aunque insistió en que "la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia". Para sustentar su planteo, comparó las negociaciones por la isla con los procesos diplomáticos impulsados por Estados Unidos en Venezuela, e incluso hizo referencia a bombardeos ejecutados por Washington ante Irán por asuntos nucleares. Según consignó el medio, Leavitt remarcó los esfuerzos de Trump en la búsqueda de acuerdos favorables mediante el diálogo, antes de contemplar alternativas más severas.

Por otro lado, el medio informó que Rubio evitó pronunciarse sobre la posibilidad de intervención en Dinamarca o acciones militares directas sobre Groenlandia, anticipando únicamente que los encuentros planeados para la semana próxima servirán para mantener "esas conversaciones" de forma directa con los representantes daneses. Estas declaraciones aparecen después de que Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, expresara su disposición al diálogo con la administración estadounidense, siempre que se respete el derecho internacional y descartó lo que denominó "fantasías" de anexión.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia gana dimensión en el contexto de aspiraciones expansionistas planteadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace un año. Según informó el medio, la presidencia justifica este interés señalando la importancia estratégica de la isla, dada la localización en el Ártico y el aumento de la presencia de embarcaciones y personal de China y Rusia en la zona. La narrativa oficial estadounidense sostiene que el control sobre ese territorio puede aportar una ventaja significativa para la seguridad y la disuasión en el norte, mientras busca evitar cualquier movimiento que favorezca a potencias rivales.

Este debate diplomático se inscribe en una política exterior que privilegia la negociación directa y el diálogo como herramientas para garantizar la seguridad nacional y la influencia estadounidense en zonas geopolíticas claves. Tal como detalló el medio, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han precisado todavía los términos o condiciones bajo los cuales se podría materializar una posible compra de Groenlandia, ni la modalidad de las conversaciones en agenda con las autoridades de Dinamarca.

En medio de este escenario, la administración de Trump busca reforzar su postura frente a Moscú y Pekín en el Ártico, considerando a Groenlandia un punto estratégico para consolidar su defensa nacional. El medio citó repetidamente la justificación oficial basada en la necesidad de neutralizar cualquier amenaza de control territorial o militar por parte de otras potencias en una región de creciente relevancia internacional.

La iniciativa estadounidense sigue generando respuestas y reacciones dentro de Groenlandia y Dinamarca. Mientras Copenhague y Nuuk muestran apertura para el diálogo, se mantienen firmes en la defensa del respeto a la soberanía y al derecho internacional, rechazando toda posibilidad de anexión no consensuada. Según reportó el medio, la próxima ronda de negociaciones bilaterales estará enfocada en explorar vías diplomáticas que aseguren la estabilidad y prevengan conflictos en la zona.

Las declaraciones oficiales ponen de manifiesto la importancia que Washington atribuye a la vía diplomática como primera alternativa, aunque sin dejar de considerar otras medidas para proteger sus intereses. La situación en Groenlandia refleja un escenario internacional donde la presencia y expansión de actores globales redefine las prioridades y los modos de actuación de las potencias occidentales, particularmente de Estados Unidos frente a sus rivales estratégicos en áreas sensibles como el Ártico.