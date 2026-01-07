Irene Montero llama a "aislar" a Estados Unidos ante "el imperialismo yanqui"

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha llamado a "aislar" a Estados Unidos ante el "imperialismo yanqui" tras su ataque del pasado sábado sobre Caracas y alrededores que terminó con la "captura" del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.

"Estas elecciones son o Petro o Trump, o es Iván Cepeda o Trump, o Colombia o ser una colonia de los Estados Unidos", ha expresado este miércoles en un acto de apoyo al senador y candidato de Petro para las elecciones de Colombia, Iván Cepeda. En el evento ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump --a quien ha calificado como "tirano"-- quiere "Colombia, México, Cuba y Venezuela".

Montero ha criticado así la falta de autonomía de la Unión Europea y el papel de la Alianza Atlántica: "Europa no es libre para decidir (...) porque no tenemos gobernantes valientes que se enfrenten a Donald Trump". Además ha denunciado que, bajo este esquema, Europa está "apoyando el genocidio" en Gaza.

Con todo, Montero ha cuestionado la presencia militar española en el extranjero, afirmando que las tropas españolas en las fronteras con Rusia o en Ucrania actúan como la "seguridad privada de Trump".