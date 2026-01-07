Ilia Topuria, en su cara a cara con Giorgina Uzcategui en los juzgados: "No estoy agobiado, estoy feliz"

La situación se produjo después de más de cuatro meses en los que Ilia Topuria, según su testimonio, no ha podido compartir tiempo con su hija de un año y medio, a pesar de intentarlo de forma reiterada. El luchador declaró ante los medios que su presencia en los juzgados de Móstoles respondía a un procedimiento familiar y administrativo vinculado al permiso requerido por su ex pareja, Giorgina Uzcategui, para llevarse a la menor a Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por diversos medios, incluido el medio que dio origen a la noticia, el motivo principal del encuentro judicial estuvo centrado en la autorización de viaje para la hija de ambos, y no en las denuncias previas interpuestas entre la pareja.

Tal como reportó el medio original, el enfrentamiento judicial entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui se desarrolló en un contexto de fuertes medidas de seguridad y atención mediática. Ambos protagonistas acudieron por separado a los tribunales, donde la presencia de la prensa fue notable desde primeras horas de la mañana. La comparecencia adquirió relevancia mediática al hilo de la reciente denuncia por presunto maltrato que Uzcategui había interpuesto contra el luchador, aunque él mismo se encargó en redes sociales de precisar que la cita en sede judicial estaba relacionada exclusivamente con cuestiones de custodia y permisos de viaje para su hija, una menor que actualmente requiere el consentimiento de ambos progenitores para desplazamientos internacionales.

La llegada al juzgado de Móstoles de Giorgina Uzcategui se produjo en primer lugar. Accedió a la sede judicial en silencio y sin ofrecer declaraciones, acompañada de un despliegue de seguridad considerable y bajo la atenta mirada de cámaras y reporteros. La influencer argentina mantiene, según información brindada por el medio que dio cobertura a los hechos, la intención de viajar con su hija a Estados Unidos, lo que ha motivado la necesidad de un proceso judicial al no haber acuerdo con Topuria sobre este permiso.

Minutos después, Ilia Topuria hizo su aparición ante la prensa apostada a las puertas del tribunal, declarando: "Estoy muy tranquilo, no estoy nada agobiado. Voy a volver a ver a mi niña muy pronto, entonces no estoy nada agobiado. Estoy muy tranquilo así que, por favor, si me dejáis paso". Sostuvo con firmeza que en este momento su principal preocupación es el bienestar de su hija y de su familia: “Mi prioridad es mi hija. Mis hijos, mi familia”, afirmó ante los micrófonos.

Según consignó el medio que cubrió el encuentro, las semanas previas estuvieron marcadas por un cruce de acusaciones, especialmente a raíz de la denuncia por supuesta violencia de género presentada por Uzcategui. Topuria ha negado estas acusaciones y las ha atribuido a desacuerdos económicos tras la ruptura, un hecho que el entorno del deportista asocia a las altas pretensiones expresadas por la influencer sobre el tema. La contienda judicial, recalca el medio, ha trascendido el ámbito estrictamente personal y se sitúa en el foco público debido al perfil mediático de ambos protagonistas.

El ambiente en los juzgados reflejó la tensión entre las partes, acentuada por la imposibilidad, denunciada por Topuria, de mantener contacto con su hija durante los últimos meses. Según detallaron medios presentes, el luchador asegura haber solicitado en varias oportunidades poder ver a su hija, sin que sus peticiones hayan prosperado. Por su parte, Uzcategui optó por no pronunciarse ante la prensa acerca de la situación, manteniendo reserva tanto sobre el fondo del asunto como sobre sus sentimientos durante el proceso judicial.

El medio que informó sobre el caso detalló que este procedimiento es clave para determinar los términos en que la menor podrá viajar al extranjero, un punto que requiere resolución judicial a falta de acuerdo entre ambos progenitores. La situación permanece abierta, a la espera de que se resuelva el permiso de viaje y se esclarezcan las cuestiones legales pendientes entre Topuria y Uzcategui.

La repercusión mediática de este enfrentamiento ha incrementado el interés público en cada paso del proceso, tanto por el perfil profesional de Topuria, reconocido en el mundo del deporte de combate, como por la presencia habitual de Uzcategui en redes sociales y su relación con figuras del entretenimiento. Según expone el medio original, la atención hacia el caso aumenta conforme se desarrollan nuevas instancias judiciales, y queda por conocer en qué términos se resolverá finalmente el conflicto en beneficio de la menor implicada.