El candidato Iván Cepeda alerta de que EEUU está intentando influir en las presidenciales de 2026 en Colombia

Iván Cepeda cuestionó la preocupación estadounidense por la lucha contra el narcotráfico en Colombia al señalar que figuras políticas como Álvaro Uribe, quien ha sido vinculado a clanes de narcotráfico, cuentan con el respaldo de ese país. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico acusó a la administración de Donald Trump y a la ultraderecha de intentar influir en las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2026 en Colombia, empleando acciones y afirmaciones que buscan incidir en la opinión pública y en el proceso electoral del país.

Durante la presentación de su campaña en la sede de UGT en Madrid, Cepeda afirmó, según consignó Europa Press, que “el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones”. En sus intervenciones, destacó que esta presunta injerencia se expresa mediante la difusión de declaraciones y la toma de posturas con el objetivo de afectar la percepción de los votantes colombianos. Cepeda afirmó que los ataques sin fundamentos del expresidente Trump hacia Gustavo Petro, actual mandatario de Colombia, y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico forman parte de esta estrategia, pese a que Petro se ha destacado, a juicio de Cepeda, en el combate a las estructuras criminales.

Según informó Europa Press, Cepeda describió un ambiente de presión política en el que la ultraderecha colombiana “da aliento” a las narrativas apoyadas desde Estados Unidos, e incluso, según sus palabras, celebran la posibilidad de una intervención externa. Cepeda señaló al expresidente Álvaro Uribe como uno de los principales impulsores de esta postura, y destacó que ha sostenido disputas judiciales prolongadas con dicho exmandatario.

En su análisis, Cepeda calificó las acciones descritas como parte de un plan mayor alineado con la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Europa Press detalló que el candidato planteó interrogantes respecto a la selectividad de las preocupaciones estadounidenses por el narcotráfico, en especial cuando se da respaldo a dirigentes colombianos con historial de alianzas con reconocidos clanes del crimen organizado. Cepeda citó expresamente los apellidos Escobar, Ochoa, Gallón Henao y Cifuentes Villa en relación a la formación del poder de Uribe y dijo: “¿Eso no merece un comentario del presidente Trump o de su secretario de Estado, Marco Rubio?”.

Según publicó Europa Press, Cepeda aprovechó para recordar que tras la captura de Nicolás Maduro, Trump expresó abiertamente que el interés de Estados Unidos en Venezuela radica principalmente en sus recursos petroleros. El senador colombiano se refirió también a la justificación por parte de la Casa Blanca de la intervención en Venezuela bajo la lucha contra el narcotráfico. Criticó que, después de esa operación, las organizaciones criminales bajo investigación pasaron a ser consideradas simplemente grupos delictivos, haciendo alusión al Cártel de los Soles. Para Cepeda, esto se inscribe en lo que describe como una actuación coordinada guiada por objetivos estratégicos estadounidenses en la región.

Refiriéndose a la intervención militar dirigida a la captura de Nicolás Maduro, el candidato consideró que esta acción va más allá del reemplazo de un dirigente político, pues responde a intereses estratégicos que, en palabras de Cepeda, buscan “derogar todo el orden internacional, la soberanía de los Estados, y el Derecho Internacional”. Europa Press reportó que Cepeda interpretó este escenario como una manifestación de una política mediante la cual Estados Unidos considera el hemisferio occidental como un espacio prioritario para sus propios intereses. Según sus declaraciones, “En ese mismo corolario aparece la idea de que Estados Unidos se reserva la posibilidad de tomar acciones para disponer de los recursos naturales de cualquier país”, lo que, en su opinión, se traduce en restricciones estrictas respecto con quién pueden relacionarse política, económica y diplomáticamente los gobiernos soberanos del continente, siempre que esas relaciones no compitan con la hegemonía estadounidense.

En el acto de presentación de campaña también participó la senadora María José Pizarro, quien sumó advertencias sobre los efectos de la intervención externa en Venezuela y el contexto latinoamericano, según recogió Europa Press. Pizarro consideró lo ocurrido en los últimos días en Venezuela como un mensaje dirigido a las fuerzas democráticas de distintos signos políticos en la región. A su juicio, la motivación subyacente de estas intervenciones obedece a intereses sobre los recursos minerales y energéticos, que no sólo afectan a América Latina, sino también a otras regiones estratégicas como Groenlandia.

Pizarro advirtió, según Europa Press, que el panorama apunta a una escalada de intervenciones y a un cuestionamiento de las instituciones democráticas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial. Señaló casos como la postura del secretario de Estado Marco Rubio después de una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando afirmó: “no nos importa lo que digan las Naciones Unidas”, lo cual, en opinión de la senadora, debe ser interpretado con máxima atención por quienes defienden el multilateralismo y la paz.

Frente a este panorama, el candidato presidencial Iván Cepeda exigió respeto para la soberanía colombiana y la independencia del país, solicitando explícitamente que “se respete a nuestro jefe de Estado que representa al pueblo y a la nación colombiana”. Recalcó además, según Europa Press, que las acciones de Trump no responden simplemente a posturas personales, sino que son la expresión de una corriente política representativa de la ultraderecha estadounidense, con efectos directos en las dinámicas internas de Colombia y otros países de la región.

Por último, Pizarro hizo un llamado a la comunidad internacional para que permanezca alerta frente a las estrategias que tienden a desconocer la vigencia de las instituciones democráticas, señalando que los hechos observados no corresponden a decisiones aisladas de mandatarios, sino a la aplicación de una doctrina nacional respaldada por intereses económicos y geopolíticos.