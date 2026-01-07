China sanciona a dos ministros de Taiwán por promover la independencia de la isla

La inclusión de dos altos funcionarios taiwaneses en una lista de personas sancionadas por China amplía a 14 el número de individuos identificados como responsables de acciones consideradas contrarias a la unidad nacional, según detalló la agencia estatal Xinhua. En este contexto, el gobierno chino acusa a la ministra del Interior de Taiwán, Liu Shih Fang, y al ministro de Educación, Cheng Ying Yao, ambos integrantes del Partido Progresista Democrático, de impulsar políticas y discursos dirigidos a favorecer la independencia de la isla, según lo afirmó Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado.

De acuerdo con la información difundida por Xinhua, las autoridades chinas califican a los ministros taiwaneses como responsables de “dividir el país y sabotear el desarrollo de las relaciones” entre ambas orillas del estrecho. Chen Binhua señaló que estos funcionarios “son traidores a la nación china que perjudican los intereses de sus compatriotas chinos” y aseguró que Pekín tiene previsto tomar “las medidas necesarias para castigarlos de conformidad con la ley y exigirles responsabilidades de por vida”. El medio consignó que la decisión se enmarca en una estrategia que el gobierno chino viene intensificando en respuesta a lo que considera provocaciones secesionistas del ejecutivo taiwanés.

El veto impuesto por Pekín prohíbe a los sancionados ingresar tanto al territorio continental chino como a las regiones administrativas de Hong Kong y Macao. Además, la decisión impide que organizaciones y personas vinculadas a los ministros mantengan relaciones económicas, laborales o de cooperación con entidades o ciudadanos en la China continental. La agencia Xinhua destacó que tales medidas también obstaculizan cualquier conexión financiera entre organizaciones relacionadas con ambos ministros y el resto del país, extendiendo el alcance de las sanciones más allá de los funcionarios directamente implicados.

Las razones específicas presentadas por China para sancionar a los dos ministros responden, en el caso de Liu Shih Fang, a supuestas iniciativas para “propagar la retórica de la ‘independencia de Taiwán’” y a tomar acciones dirigidas a “reprimir a los residentes de Taiwán que apoyan o participan en intercambios a través del Estrecho”. Mientras tanto, contra Cheng Ying Yao se argumenta la elaboración de materiales educativos orientados a “la independencia de Taiwán”, lo que, según el portavoz Chen Binhua, “envenena las mentes de los jóvenes en Taiwán” e impide la cooperación educativa entre ambos lados del estrecho. Xinhua citó que estas imputaciones buscan ejemplificar las razones por las cuales el gobierno central declaró una postura más estricta contra quienes acusa de promover la separación.

Las sanciones anunciadas forman parte de una serie de advertencias y actuaciones adoptadas por el gobierno central chino tras las declaraciones del presidente Xi Jinping, quien al iniciar el año insistió en que la “reunificación” con la isla constituye una “tendencia” irreversible. Según informó Xinhua, dicho discurso coincidió con el inicio de maniobras militares en la región, interpretadas por el gobierno de Taipéi y la administración estadounidense como una amenaza directa a la estabilidad en Asia-Pacífico.

En el contexto de estas medidas, el ambiente de tensión entre China y Taiwán continúa en aumento, con declaraciones de las autoridades chinas que consideran la defensa de la integridad territorial un elemento central de sus posiciones de política exterior. Conforme a la información presentada por Xinhua, Pekín insiste en que cualquier intento de consolidar aspiraciones independentistas desde Taiwán, incluyendo iniciativas administrativas, políticas o educativas, afrontará una respuesta rigurosa basada en el marco legal vigente en la República Popular China.

De este modo, la lista de personalidades taiwanesas sancionadas por China incluye a miembros del gobierno y de organismos considerados por Pekín como promotores de un discurso secesionista. Según detalló Xinhua, el endurecimiento de la postura china se produce en un escenario donde se mantienen las maniobras militares cerca de la isla, las cuales han recibido críticas tanto de Taipéi como de Washington, que han alertado por sus efectos sobre “la estabilidad de la región” y “la paz en el mundo”.

Los recientes acontecimientos se suman a una serie de restricciones implementadas en los últimos años contra autoridades y figuras públicas taiwanesas, buscando limitar su interacción con el resto de China. El mecanismo de sanciones incluye la imposición de vetos de entrada y la prohibición de colaboraciones económicas y sociales, constituyendo parte de una estrategia más amplia dirigida a presionar al liderazgo de Taiwán y a restringir el apoyo oficial a la independencia de la isla, en línea con lo adelantado por la agencia Xinhua.