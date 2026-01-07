Brasil bate récord histórico al cerrar el 2025 con 9,3 millones de turistas internacionales, un 37,1% más

El número de vuelos internacionales con destino a Brasil en 2025 alcanzó aproximadamente las 3.000 operaciones, revelando el aumento de la conectividad aérea y el creciente atractivo del país en el mercado turístico global. Según informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), este aumento del tráfico aéreo formó parte del contexto en el que Brasil recibió un total de 9,3 millones de turistas extranjeros durante el año, estableciendo un récord histórico para el turismo internacional en ese país.

De acuerdo con los datos publicados por Embratur, la cifra de arribos turísticos representa un crecimiento del 37,1% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 6,7 millones de llegadas internacionales. Este flujo de visitantes superó el objetivo fijado en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027, que proyectaba alcanzar 6,9 millones de visitantes extranjeros al terminar 2025. El volumen final cruzó esa meta en un 34,6%.

Durante diciembre, Brasil registró la llegada de 896.488 turistas internacionales, lo que constituyó un incremento del 11% en comparación con diciembre de 2024. El mes de diciembre se ubicó como el cuarto con mayor cantidad de arribos en el año, por detrás de enero, febrero y marzo, según detalló el informe de Embratur.

Entre los países emisores de turistas, Argentina encabezó el ranking con 3,4 millones de visitantes. Chile ocupó la segunda posición con 801.921 turistas y Estados Unidos figuró en el tercer lugar con 759.637 visitantes. En cuanto a los viajeros procedentes de Europa, Embratur reportó un total de 1,3 millones de visitantes agrupando los ingresos desde Francia, Portugal, Alemania, España, Italia y Reino Unido.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, destacó el impacto del turismo en el desarrollo económico. Según lo detalló el medio, Freixo subrayó que “fue un año de récords, que se tradujo en nuevas oportunidades para las personas, desarrollo de emprendedores, generación de empleos e ingresos en nuestro país a partir de este motor económico que es el turismo”.

Los datos oficiales de Embratur muestran cómo la recuperación y el crecimiento del turismo internacional han superado las expectativas fijadas en el plan estratégico nacional para el sector. El aumento en el flujo procedente de los principales mercados emisores reafirma la tendencia al alza y surge como un indicador sobre el fortalecimiento de la posición de Brasil dentro del turismo internacional, consignó el organismo.

El incremento de vuelos internacionales a lo largo de 2025, sumado al dinamismo observado en los meses con mayor afluencia (enero, febrero y marzo), permitió alcanzar y sobrepasar los objetivos oficiales establecidos por las autoridades del sector turístico. Esta evolución generó un impacto transversal en la economía brasileña a través de los ingresos derivados del turismo, la ampliación del mercado laboral y la consolidación de Brasil como destino relevante en Sudamérica, según publicó Embratur.

Las autoridades del turismo brasileño atribuyen el sostenido crecimiento del sector tanto a la estrategia de promoción internacional como a la recuperación pospandemia y a iniciativas orientadas a diversificar la oferta turística. El análisis de Embratur resalta que la entrada masiva de turistas desde Argentina sigue siendo determinante para el volumen total registrado, aunque mercados como Chile, Estados Unidos y los principales países europeos también consolidaron sus aportes, detalló el organismo.

Las metas superadas por el flujo de llegadas internacionales apoyan la visión del Plan Nacional de Turismo 2024-2027, impulsando expectativas renovadas para los periodos siguientes, según informó Embratur. Los resultados obtenidos en 2025 representan el mayor volumen de turistas extranjeros contabilizado en la historia del país, consolidando a Brasil como un polo turístico emergente en la región y a nivel global.