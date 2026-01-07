Agencias

Aena defiende subidas de tasas por debajo del 6% hasta 2031 "porque si no, no salen los números"

El máximo responsable de la entidad aeroportuaria anticipa ajustes tarifarios moderados que permitirán afrontar un ambicioso plan de modernización, asegurando que los cargos seguirán entre los más bajos a nivel continental sin poner en riesgo la inversión prevista

El capital previsto para afrontar el plan de modernización de la red aeroportuaria española asciende a 12.888 millones de euros, una cifra sin precedentes que Aena ha vinculado directamente con la necesidad de aplicar ajustes en las tarifas entre 2027 y 2031. Tal como publicó el diario Expansión y recogió Europa Press, Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de la gestora aeroportuaria, justificó que dichos incrementos serán moderados y estarán por debajo del 6% anual para poder sostener el volumen de inversión planificado, en un contexto de vigoroso crecimiento del tráfico aéreo.

De acuerdo con el medio Expansión, Lucena precisó que, tras la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para una subida del 6,44% de las tasas a partir de marzo de 2026, Aena propondrá un escenario de alzas anuales inferiores al 6% hasta el final del periodo cubierto por el Dora III, el documento regulador de inversiones y tarifas. El ejecutivo enfatizó que la compañía ha optado por mantener la moderación en los ajustes tarifarios, sugiriendo que el porcentaje de incremento podría fluctuar entre el 3% y el 5%, alejándose así de los periodos previos en que las tasas se mantuvieron congeladas o incluso experimentaron reducciones.

Según informó Europa Press en base a las declaraciones ofrecidas por Lucena, este ajuste persigue no solo asegurar la viabilidad financiera del ambicioso plan inversor, sino también preservar la competitividad internacional de los aeropuertos españoles. Lucena remarcó en varias ocasiones que, incluso con los futuros aumentos, las tarifas gestionadas por Aena permanecerán entre las más bajas a nivel europeo. El directivo sostuvo que la red aeroportuaria dispone de un margen considerable para incrementar su nivel de endeudamiento, lo cual permite mantener el actual ‘pay out’ del 80% y, en paralelo, financiar el conjunto de las inversiones previstas por Dora III mediante una combinación de capital propio y recursos de deuda.

El máximo representante de Aena mencionó además la posibilidad de estudiar alguna operación internacional paralela a las inversiones nacionales, siempre que resulte adecuada para el grupo. En relación a la estructura de tarifas, Lucena explicó que los incrementos proyectados permitirán actualizar y modernizar infraestructuras sin generar una presión fiscal insostenible sobre las aerolíneas y los pasajeros.

Al abordar las relaciones empresariales con la compañía Ryanair, Lucena manifestó que dentro del sector se observa un consenso creciente acerca de los riesgos que genera una dependencia considerable sobre una sola aerolínea, como la irlandesa, dada su estrategia operativa. Según detalló el presidente de Aena, la recuperación de rutas dejadas por Ryanair requerirá tiempo, aunque insistió en la validez del modelo de gestión aplicado, que habilita mecanismos de solidaridad entre distintos aeropuertos de la red.

En cuanto a los resultados recientes obtenidos, Lucena resaltó que el ejercicio 2025 culminó con cifras próximas a los récords históricos de la compañía. Las previsiones apuntaron a un tránsito de cerca de 320 millones de pasajeros por los aeropuertos españoles, al tiempo que el volumen de turistas internacionales bordeó los 100 millones, situándose por encima de los niveles previos a la pandemia de COVID-19. Según las cifras recogidas por Europa Press, solo durante los primeros nueve meses del último ejercicio reportado, un total de 247,1 millones de viajeros circularon por la red, resultando en un crecimiento del 3,9% respecto al periodo anterior.

Para 2026, Aena espera consolidar y superar los máximos alcanzados, apoyándose en la vigorosa programación de asientos por parte de las compañías aéreas y la recuperación sostenida de la actividad turística. Este dinamismo, indicó Lucena, contribuye a fundamentar la estrategia financiera y operativa trazada por la entidad para los años venideros.

