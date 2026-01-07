2 muertos en sendos incendios de vivienda en L'Hospitalet (Barcelona) y Constantí (Tarragona)

La intervención del arquitecto municipal, quien realizó una valoración detallada de la estructura, permitió establecer la seguridad en el edificio tras el incendio mortal registrado en L'Hospitalet de Llobregat. Según detalló el medio original, un hombre de 77 años falleció en este siniestro ocurrido la noche del martes en un bloque de seis plantas ubicado en la calle Uva. De acuerdo con la información publicada, los Bombers de la Generalitat recibieron el primer aviso a las 21:55 horas y accedieron a una vivienda en la quinta planta donde localizaron sin vida a la víctima, tras haber consumido por completo el fuego una de las habitaciones.

El operativo desplegado incluyó el trabajo coordinado de dos equipos: uno destinado a extinguir el fuego y buscar a una persona desaparecida, y otro encargado de revisar y asegurar la escalera de vecinos. Según consignó el medio, al lugar acudieron ocho unidades de los Bombers, así como el mismo número de dotaciones de los Mossos d’Esquadra, quienes asumieron la responsabilidad de las diligencias judiciales y la investigación para determinar la causa del incendio.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activó siete ambulancias y un equipo de psicólogos. En total, atendieron a ocho personas, de las cuales una fue evacuada en estado leve al Hospital de Bellvitge. El resto fue dado de alta en el mismo sitio del incidente. Posteriormente, los servicios sociales municipales asumieron la atención y el realojamiento de los vecinos que no pudieron retornar a sus hogares. El medio añadió que la actividad del arquitecto municipal fue clave para descartar riesgos estructurales mayores derivados del siniestro.

El segundo incendio, que sucedió ya en la madrugada, tuvo lugar en Constantí, Tarragona, en un edificio plurifamiliar de planta baja situado en la calle Horts. Según informó el mismo medio, el aviso llegó a los Bomberos a la 1:31 horas del miércoles. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de vecinos en ventanas y azoteas solicitando auxilio, mientras el fuego avanzaba desde una vivienda en la cuarta planta y se propagaba por la fachada hasta el piso superior.

En este incidente, falleció un hombre de 54 años. El cuerpo de bomberos llevó a cabo el rescate de dos personas atrapadas en la quinta planta utilizando la fachada y evacuó a dos más desde la terraza del ático con maniobras de autoescalera. El resto de los residentes permanecieron confinados en sus viviendas en condiciones de seguridad, resultando ilesos. Una vez controlado el incendio, a las 2:06 horas, los agentes procedieron a ventilar las áreas afectadas y concluyeron que la estructura del edificio no había resultado dañada.

Durante la operación en Constantí, se desplazaron 28 efectivos con 10 vehículos de intervención, además de siete ambulancias del SEM que prestaron atención médica a cuatro personas. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Joan XXIII en estado leve, mientras que las otras dos recibieron atención en el lugar sin requerir traslado. También acudieron al sitio siete patrullas de seguridad ciudadana, un agente de investigación y el Jefe de Turno Regional Operativo de los Mossos d’Esquadra, organismo que asumió la investigación sobre el origen del fuego y la gestión judicial de los hechos.

El medio especificó que, tanto en el incendio de L’Hospitalet como en el de Constantí, las autoridades coordinaron dispositivos de atención, rescate e investigación, con la implicación de diferentes cuerpos de seguridad, emergencia y servicios de apoyo social. La investigación sobre las causas de ambos incendios se encuentra en curso bajo la supervisión de los Mossos d’Esquadra.