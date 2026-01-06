Todas las CCAA, salvo Extremadura y Murcia, estarán este martes en alerta por lluvia, nieve, olas y frío

Guadalajara registrará valores mínimos de hasta -15 ºC, lo que ha motivado la activación del aviso rojo por frío extremo, una situación que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ocurre de forma excepcional y concentra la atención de las autoridades. Al mismo tiempo, la inestabilidad meteorológica se extenderá este martes por la casi totalidad del país, salvo Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, que quedarían fuera de las alertas, según reportó la AEMET.

El medio informó que todas las comunidades autónomas, con la excepción de las ya mencionadas, activarán avisos de diverso grado por riesgo de nieve, viento, oleaje y frío, en respuesta a la previsión de un notable desplome térmico y fenómenos adversos en buena parte del territorio. Las temperaturas mínimas descenderán hasta situarse en torno a los -5 ºC en provincias como Albacete, Ávila, Cuenca, Huesca y Teruel, de acuerdo con la última previsión de la AEMET.

Según la información difundida por la agencia, el aviso amarillo por nevadas afectará a una extensa lista de provincias: Almería, Granada, áreas de Asturias (suroccidental, central y valles mineros, cordillera y Picos de Europa), Cantabria (del Ebro y Liébana), León, Palencia, Albacete, Lugo, el noroeste de Murcia, Navarra (vertiente cantábrica), Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, la zona ibérica de La Rioja, Alicante y Valencia. La situación será de mayor gravedad en el centro y valle de Villaverde de Cantabria y en Burgos, donde el nivel de alerta se elevará a naranja por la acumulación prevista de nieve.

Las bajas temperaturas también llevarán a activar avisos amarillos en provincias como Granada, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, la sierra de Madrid, así como en distintas zonas de Navarra, Alicante y Valencia. Para Huesca, Teruel, Girona y Lleida, el riesgo ascenderá al nivel naranja, mientras que, como mencionó la AEMET, Guadalajara permanecerá en nivel rojo por temperaturas mínimas de hasta -15 ºC.

El viento fuerte generará alertas amarillas en Málaga, Huesca, Menorca (Baleares), Barcelona, Girona, Lleida y áreas del archipiélago canario. Estas mismas zonas experimentarán avisos por oleaje adverso, a los que se sumarán Asturias (litoral occidental y oriental), las costas de Mallorca, Ibiza y Formentera en Baleares, Cantabria, Tarragona, A Coruña y la costa de Melilla. En Menorca y Girona, el nivel de alerta por oleaje subirá a naranja, detalló la AEMET en su evaluación más reciente.

La previsión para este martes apunta a nevadas en cotas bajas del extremo norte peninsular, con posibles acumulaciones en los interiores del sureste a primera hora, donde la nieve podrá aparecer entre los 300 y los 500 metros de altitud, y no se descartan acumulados en Mallorca por encima de los 500 o 700 metros. La agencia estatal precisó que esta situación tendrá tendencia a despejar a medida que avance el día.

Las heladas se extenderán de manera generalizada por la Península Ibérica y serán de intensidad moderada e incluso localmente fuerte en el interior de la mitad este, la meseta Norte y zonas de montaña. En paralelo, la inestabilidad persistirá en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos mayormente cubiertos y precipitaciones, a veces acompañadas de tormenta, que en el sureste podrán ser en forma de nieve a baja altitud.

La AEMET también detalló que el paso de diferentes frentes generará abundante nubosidad en el noroeste y el centro norte peninsular, con lluvias en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el norte de las zonas ibéricas y de la meseta Norte. Las precipitaciones tenderán a remitir progresivamente. Las cotas de nieve se ubicarán entre 400 y 600 metros, con posibilidad de descender hasta niveles de 200 o 400 metros en el centro norte.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque persistirán las nubes en zonas montañosas de la mitad norte, algunos sectores de la meseta y durante la mañana en el resto del litoral mediterráneo. Al mismo tiempo, el archipiélago canario experimentará cielos nubosos y lluvias principalmente en el norte de las islas montañosas, aunque tampoco se descartan episodios aislados en otras áreas.

La evolución de las temperaturas máximas presentará un descenso marcado en el tercio sur peninsular, con una bajada especialmente acusada en partes de Andalucía, Asturias y los Pirineos. Por el contrario, se registrarán subidas en el cuadrante nordeste y en algunos sectores de la meseta Norte. Las mínimas seguirán en descenso en Baleares y el sureste peninsular, con caídas significativas previstas para el este de Andalucía, mientras que Galicia, León y zonas cercanas mostrarán un leve ascenso térmico. En el resto del país, se mantendrán estables.

Según la información de la AEMET, se vivirán heladas de amplia extensión en el interior peninsular, con especial incidencia en la mitad este, la meseta Norte y áreas montañosas. En relación a los vientos, la agencia pronosticó la prevalencia de vientos de componente norte en la mayor parte del país, acompañados de poniente en el Estrecho y el mar de Alborán, con un giro hacia el oeste al final del día en el Cantábrico y el cuadrante noroeste.

El pronóstico señala que el viento alcanzará intensidad fuerte o ráfagas muy fuertes en el Ampurdán, norte de Baleares, Canarias, el valle medio y bajo del Ebro, litorales de Alborán, Galicia y Cantábrico, así como en montañas del centro y nordeste. También serán probables estas condiciones extremas en puntos aislados de la meseta Norte y en el litoral sureste, reiteró la AEMET en su comunicado.

Todas estas condiciones meteorológicas motivaron a la AEMET a mantener vigentes distintas alertas en casi todo el país, con especial atención en aquellas áreas donde la conjunción de bajas temperaturas, vientos intensos, nieve y oleaje puede generar un impacto relevante en la vida cotidiana y la actividad de sus habitantes, reportó el organismo.