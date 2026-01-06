Rusia celebra los "esfuerzos" de Venezuela para "proteger su soberanía" con la investidura de Rodríguez

América Latina y el Caribe deben ser consideradas zonas libres de conflicto y los países de la región requieren garantías para su desarrollo soberano, según el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Rusia. La cancillería rusa formuló este llamado tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, quien ocupó el cargo luego de la detención del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque de Estados Unidos ocurrido el sábado en Caracas. El documento ruso expresó que la prioridad actual se centra en la protección de los intereses nacionales y de la soberanía venezolana, además de solicitar un proceso de diálogo enfocado en reducir la tensión política y social en el país sudamericano.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Exteriores ruso, la investidura de Delcy Rodríguez representa un paso orientado a resguardar la soberanía venezolana ante la situación de crisis institucional generada tras la captura de Maduro. El comunicado oficial, reproducido por diversos medios internacionales, incluyó una solicitud a las fuerzas políticas para que busquen soluciones por la vía pacífica y respetando el Estado de derecho. “Pedimos resolver la cuestión mediante un diálogo constructivo y el respeto al Estado de Derecho”, subraya el texto.

El medio detalló que la cancillería rusa manifestó su respaldo a los esfuerzos de las autoridades venezolanas en defensa de la institucionalidad, afirmando la “inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos”. Esta postura viene acompañada de un recordatorio sobre la importancia de adherirse a la Carta de Naciones Unidas, marco normativo señalado como esencial para la preservación del orden internacional vigente.

La investidura de Delcy Rodríguez tuvo lugar el lunes, cuando juró el cargo ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Con este acto formal, Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado, encargándose de las funciones que le correspondían a Maduro hasta el esclarecimiento de la situación. Según publicó la fuente oficial, la designación de Rodríguez se orientó a garantizar la continuidad del gobierno y la defensa del país ante la crisis desatada por el ataque extranjero.

En su declaración, el Ministerio de Exteriores ruso hizo referencia directa a la coyuntura latinoamericana, insistiendo en que la región “debe seguir siendo una zona de paz”. Las autoridades rusas recordaron que corresponde a los Estados de América Latina y el Caribe asegurar que las dinámicas políticas, sociales y económicas se desarrollen sobre la base del respeto a la soberanía nacional, sin injerencias externas.

Por su parte, el comunicado ruso insistió en que la comunidad internacional debería contribuir a un clima de distensión y estabilidad regional, facilitando condiciones para que se desarrolle un diálogo interno en Venezuela. Diversos medios replicaron la posición del gobierno de Moscú, que reiteró su compromiso de apoyar a las legítimas autoridades de Caracas y su disposición de respaldar las iniciativas de diálogo promovidas tanto en el ámbito nacional como internacional.

Entre las reacciones recogidas, la cancillería rusa se refirió de forma explícita a los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana, en que el presidente Nicolás Maduro fue capturado tras un operativo atribuido a las fuerzas estadounidenses. Las autoridades de Moscú evaluaron este hecho como un desafío a la estabilidad interna venezolana, justificando la inmediata asunción de Delcy Rodríguez en el contexto de la protección institucional.

Al mismo tiempo, el ministerio ruso pidió que se respeten los marcos multilaterales y se evite la escalada de violencia en el hemisferio. Según consignó el comunicado, la preservación de la paz en América Latina figura entre las prioridades diplomáticas de Moscú, en línea con su política hacia la región.

Finalmente, el respaldo ruso no solo se limitó a la declaración de solidaridad con las autoridades venezolanas sino que también incluyó una exhortación a los actores internacionales a contribuir a la reducción de la confrontación y al restablecimiento del orden en Venezuela. El gobierno de Rusia reiteró su disposición de trabajar junto a las instituciones venezolanas y demás países de la región para garantizar que América Latina y el Caribe sigan siendo consideradas zonas de estabilidad y desarrollo autónomo.