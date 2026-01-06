Pablo Barrios entra en la convocatoria del Atlético de Madrid para la Supercopa de España en Arabia

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone afronta la Supercopa de España sin poder contar con los lesionados Clément Lenglet y Nico González, una circunstancia que obligó a incluir a seis jugadores de la cantera en la convocatoria para el torneo organizado en Arabia Saudí. Según informó el club rojiblanco a través de sus redes sociales, Pablo Barrios vuelve a la expedición tras superar molestias en el sóleo y figura como la principal novedad del grupo que viaja a Yeda para enfrentarse al Real Madrid en la primera semifinal, programada para el jueves 8 de enero a las 20:00 horas.

El medio español Pablo Barrios formó parte del último partido de liga del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, donde fue reemplazado al descanso por Conor Gallagher debido a las molestias físicas. Aunque superó ese contratiempo y ha sido incluido en la lista oficial, su participación desde el inicio en el derbi ante el conjunto merengue permanece en duda por su actual estado de forma, detalló el medio del club.

De acuerdo con la información proporcionada por el Atlético de Madrid, la convocatoria definitiva presenta una composición marcada por la presencia de varios jóvenes. En la lista figuran Salvi Esquivel, Jano Monserrate, Taufik Seidu, Julio Díaz, Iker Luque y Sergio Esteban, quienes han sido convocados desde las categorías inferiores ante la ausencia de futbolistas habituales por lesión.

En el desglose de la expedición anunciada por el club y detallado por sus canales oficiales, la portería integra a Jan Oblak, Juan Musso y Salvi Esquivel. La defensa se refuerza con José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand y Julio Díaz, donde destaca la combinación entre experiencia y presencia de futbolistas jóvenes.

El centro del campo cuya competencia se intensifica por las bajas y las dudas físicas, lo integran Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Jano y Taufik. El ataque rojiblanco se completa con Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Alex Sorloth, Thiago Almada, Julián Álvarez, Giacomo Raspadori, Iker Luque y Sergio Esteban.

El reto inmediato para el Atlético de Madrid será el partido ante el Real Madrid en Yeda, el jueves 8 de enero a las 20:00 horas, según confirmó el club en la comunicación oficial. Este encuentro representa la primera semifinal de la Supercopa de España, un torneo para el que el equipo rojiblanco viaja con una plantilla renovada por las circunstancias físicas y la apuesta por los jóvenes formados en la cantera.

Tal como publicó la institución madrileña, la convocatoria definitiva se elaboró en función de la disposición física de los jugadores y los recientes episodios de lesiones que han afectado la planificación de Simeone. Ante la baja confirmada de Lenglet y González, la presencia de Barrios se considera una noticia significativa, aunque su protagonismo dependerá de su evolución y de la valoración final del cuerpo técnico.

El medio detalló que, pese a haber regresado a la lista, la posibilidad de que Barrios actúe durante el enfrentamiento ante el Real Madrid estará sujeta a la valoración médica y las sensaciones que transmita en las horas previas al choque. Simeone manifestó que la recuperación de jugadores clave condicionó la preparación táctica para el primer gran desafío del año en la competición nacional.

La convocatoria y la adaptación del plantel al torneo en Arabia Saudí reflejan una dinámica de ajustes en la planificación del equipo, confirmando la relevancia de los canteranos para completar una plantilla competitiva ante la exigencia del calendario y la ausencia de varios jugadores por lesión. El club recalcó el esfuerzo del cuerpo técnico y la importancia de seguir con atención la evolución de Barrios, pieza que podría resultar clave dependiendo de su recuperación total.

Finalmente, la expedición rojiblanca ya se encuentra en Yeda preparada para afrontar el compromiso con una plantilla que conjuga experiencia internacional y la ilusión de los futbolistas que se integran tras su paso por las inferiores. El impacto de las lesiones y las decisiones técnicas marcarán el desempeño del equipo en una edición especial de la Supercopa de España que, de acuerdo con las informaciones oficiales, servirá de escenario para el estreno y la consolidación de varios jóvenes talentos del Atlético de Madrid.