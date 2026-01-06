Organizaciones civiles denuncian 105 muertos en dos semanas en los campamentos de Burundi

El presidente de la Organización Ciudadana por la Paz y la Convivencia Comunitaria (CPCC), Ahadi Bya Masu, planteó que varios refugiados en campamentos de Burundi han sido víctimas de ataques perpetrados con flechas y armas blancas, en medio de una escasez aguda de asistencia humanitaria. Según detalló el medio Radio Okapi, la CPCC ha registrado al menos 105 muertes en tan solo dos semanas dentro de los asentamientos que albergan a desplazados congoleños en territorio burundés. Las muertes, precisó la organización, resultan principalmente de la ausencia de alojamiento digno, la falta de atención médica y la carencia de recursos básicos, aunque también se han producido incidentes violentos contra los refugiados.

Según publicó Radio Okapi, las organizaciones civiles atribuyen el aumento en el número de víctimas dentro de los campamentos a una combinación de hambre, falta de medicinas y la exposición a condiciones precarias sin cobijo adecuado. Tales circunstancias afectan a quienes han huido de la violencia en el este de la República Democrática del Congo, donde el ejército congoleño y sus aliados —incluidos militares de Burundi— enfrentan combates intensos contra las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23).

La CPCC alertó sobre la magnitud “alarmante” de la emergencia humanitaria en los campamentos de Burundi. En declaraciones recogidas por Radio Okapi, Ahadi Bya Masu solicitó al gobierno de la República Democrática del Congo y a socios internacionales el envío urgente de ayuda que garantice condiciones dignas y sostenibles a las víctimas de los desplazamientos forzados provocados, según sus palabras, por la agresión de la coalición AFC/M23.

Burundi, según informó Radio Okapi, lleva meses recibiendo a un flujo creciente de refugiados congoleños, resultado de la situación crítica que persiste en regiones limítrofes. La llegada masiva de desplazados ha saturado los campamentos, sobre todo debido a las recientes oleadas provenientes de la ciudad de Uvira, en la provincia congoleña de Kivu Sur, uno de los últimos escenarios de enfrentamientos destacados entre fuerzas gubernamentales y milicias. Ante la presión demográfica, asentamientos como Rugombo, Rumonge y Gatumba han visto elevarse los riesgos sanitarios y de seguridad.

El informe divulgado por la CPCC y citado por Radio Okapi incluye el llamado explícito para que la comunidad internacional intervenga de manera estructurada. De acuerdo con las organizaciones civiles contactadas por la emisora, la falta de una respuesta efectiva pone en peligro la integridad y la vida de miles de personas que siguen ingresando a diario a estos asentamientos en un intento de escapar de la violencia armada que continúa en el este de la República Democrática del Congo.

Dentro de los campamentos afectados, múltiples testimonios recogidos por la CPCC insisten en la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a medicamentos, alimentos y refugio, así como la implantación de mecanismos de protección ante posibles ataques. Radio Okapi subrayó, en sus reportes, la urgencia expresada por líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales frente a la falta de recursos y la insuficiencia de la asistencia internacional desplegada.

El organismo humanitario también indicó, según el medio Radio Okapi, que la situación podría agudizarse en las próximas semanas conforme aumente la llegada de desplazados desde nuevas áreas de combate, lo que añade complejidad a un escenario donde las demandas superan ampliamente la capacidad de respuesta local. A la falta de suministros médicos y de infraestructura básica en los campamentos, se añade la inminente amenaza de más brotes de violencia y problemas de salud, según la información proporcionada por la CPCC.

Por otra parte, la presión migratoria ha suscitado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que, según Radio Okapi, insisten en la necesidad de adoptar políticas coordinadas para atender tanto las necesidades inmediatas de los desplazados como para garantizar su seguridad a mediano plazo. La presencia de fuerzas armadas y confrontaciones recurrentes en la región complica el panorama de quienes buscan protección en Burundi.

El panorama descrito por la CPCC refleja la persistencia de factores estructurales que dificultan el acceso a una ayuda humanitaria eficaz. De acuerdo con Ahadi Bya Masu, los llamados a la asistencia internacional aún no han recibido la respuesta requerida para frenar el deterioro de la situación en los campamentos de Burundi, donde las condiciones siguen marcadas por la precariedad y la inseguridad.