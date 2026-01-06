Las construcciones de LEGO cobran vida (sin pantallas) con los nuevos ladrillos, etiquetas y miniguras inteligentes

El evento CES 2026 fue el escenario donde el fabricante danés LEGO presentó una innovación tecnológica que modifica la experiencia tradicional de juego al incorporar chips y sensores directamente en sus piezas. De acuerdo con lo publicado en la nota de prensa de la compañía, los nuevos ladrillos, etiquetas inteligentes y minifiguras forman parte de la plataforma LEGO Smart Play, la cual permite que las creaciones reaccionen en tiempo real de manera interactiva y exclusivamente mediante el contacto físico, sin necesidad de emplear dispositivos electrónicos ni pantallas.

Según detalló LEGO en la información difundida durante el CES 2026, la nueva tecnología dota a cada ladrillo de un chip integrado, además de sensores como acelerómetro, detector de luz y de sonido, así como un altavoz en miniatura. Estos componentes hacen posible que las etiquetas y minifiguras respondan e interactúen entre sí y con las construcciones mediante sonidos y diferentes comportamientos, generando experiencias lúdicas totalmente renovadas para niños y entusiastas del universo de los bloques.

El medio resaltó que este desarrollo representa, en palabras de LEGO, "una de las evoluciones más significativas" en su sistema de juego desde la introducción de la minifigura en 1978. La compañía subraya que la plataforma LEGO Smart Play se orienta a redefinir el concepto del juego tradicional, enfocándose en la interacción tangible sin dependencia de pantallas, lo que le otorga un carácter distintivo dentro de las propuestas actuales del sector de juguetes inteligentes.

Entre las novedades anunciadas se incluye el lanzamiento de nuevos sets temáticos, entre los que destaca la licencia de Star Wars. LEGO informó en CES 2026 que estos sets permitirán crear naves que emiten sonidos característicos, como los disparos de láser, las maniobras de reabastecimiento y el rugido de los motores. Asimismo, las minifiguras podrán recrear escenas emblemáticas: se activarán efectos sonoros como el zumbido de los sables láser al cruzarse o la música de la marcha imperial, fomentando una inmersión lúdica dentro del universo de la saga.

La integración de sensores en los nuevos elementos físicos permite registrar movimientos y detectar condiciones ambientales, lo que facilita respuestas inmediatas basadas en la manipulación directa del usuario. Según consignó LEGO, el altavoz en miniatura incorporado a los ladrillos brinda una variedad de efectos de audio, aumentando el nivel de realismo sin involucrar a smartphones, tabletas u otros aparatos digitales.

La plataforma LEGO Smart Play se encuentra diseñada para mantener la compatibilidad con sistemas de juego previos, asegurando la convivencia entre los nuevos componentes inteligentes y las piezas tradicionales. Según informó el fabricante durante el CES, la apuesta busca mantener vigente el atractivo clásico de la construcción mientras se exploran formas renovadas de interacción, centrándose en el desarrollo de la creatividad, la destreza manual y la exploración sensorial.

Otro aspecto destacado en el anuncio es la colaboración con diferentes franquicias y la integración progresiva de los ladrillos inteligentes en futuras colecciones. LEGO adelantó que esta línea incluirá funciones variadas que aprovecharán el potencial de la nueva tecnología, abriendo posibilidades para escenarios interactivos sin la necesidad de software o aplicaciones complementarias, según publicó la compañía.

Finalmente, la empresa comunicó que esta innovación se dirige tanto a niños como a aficionados adultos. LEGO enfatizó que la plataforma Smart Play responde a la demanda creciente de experiencias de juego tangibles y libres de dependencia digital, dirigiéndose a quienes buscan alternativas interactivas dentro del entorno físico. El anuncio de la plataforma en CES 2026 refuerza la estrategia de innovación de la marca, considerada según su propia declaración como un cambio relevante en la historia del producto desde la incorporación de la minifigura hace casi cinco décadas.