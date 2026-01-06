Francesc Torralba gana el Premi Josep Pla 2026 con el ensayo 'Anatomia de l'esperança'

El jurado del Premi Josep Pla, compuesto por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y la editora Glòria Gasch, comunicó la publicación para el 4 de febrero de la obra ganadora, seleccionada entre 42 manuscritos inéditos presentados. Francesc Torralba, filósofo y teólogo nacido en Barcelona en 1967, ha obtenido el 58 Premi Josep Pla con el ensayo titulado ‘Anatomia de l'esperança’, de acuerdo con información difundida por varios medios y anunciada oficialmente esta semana.

Según consignó la organización, el galardón, dotado con 10.000 euros, reconoció la profundidad intelectual y originalidad del texto de Torralba, que fue remitido bajo el seudónimo Regina Climacus y con el título provisional ‘El combat contra el desencís’. El autor desarrolla en el libro un análisis sobre los mecanismos que sostienen el espíritu humano en escenarios adversos, fundamentando su exposición en la filosofía, la literatura y la experiencia personal, según reportó la organización del certamen.

Tal como informó la entidad promotora del premio, el propio Francesc Torralba declaró al recibir el reconocimiento que la obra constituye “un ensayo sobre la esperanza” y sobre las posibilidades de formular un discurso legítimo sobre este tema desde la perspectiva intelectual. El autor señaló que reflexionar acerca de la esperanza implica “un ejercicio intelectual complejo”, por lo cual optó por distanciarse tanto de enfoques que considera ingenuos como de aproximaciones marcadamente distópicas.

La obra fue seleccionada entre una amplia variedad de géneros y propuestas. El medio oficial detalló que, entre los 42 títulos inéditos remitidos al certamen este año, se incluyeron no solo ensayos sino también novelas históricas, narrativa memorialística, narrativa de corte intimista, diarios personales, obras de género fantástico y thrillers. Finalmente, el jurado destacó de ‘Anatomia de l'esperança’ su apuesta por una investigación en torno al papel de la resiliencia durante épocas difíciles, recurriendo a marcos de referencia diversos como la filosofía y la literatura, así como a experiencias vividas directamente.

El Premi Josep Pla de prosa en catalán, que en su edición previa distinguió el ensayo ‘L’art de ser humans’ de David Bueno, se reafirma como uno de los reconocimientos más relevantes para la literatura catalana contemporánea. En esta ocasión, el galardón recayó en un autor con una trayectoria consolidada en el ámbito del pensamiento y la ética. Según destacó la información oficial, Francesc Torralba cuenta con una amplia producción que abarca numerosas publicaciones, incluidas obras como ‘El sentit de la vida’, ‘Córrer per pensar i sentir’, ‘Saber dir no’, ‘Món volàtil’, ‘La vida secreta de la pregària’, ‘L’ètica algorítmica’ y ‘No hi ha paraules. Assumir la mort d’un fill’, títulos que evidencian la diversidad de temas abordados por el autor, siempre dentro de la reflexión filosófica y antropológica.

La organización resaltó además que este premio reconoce no solo el pensamiento riguroso sino también la capacidad para explorar cuestiones fundamentales sobre la condición humana desde enfoques originales. ‘Anatomia de l'esperança’ se edita en un contexto de creciente interés por el ensayo en lengua catalana, marcando una continuidad en la apuesta del certamen por la no ficción y aportaciones novedosas en el campo de la prosa reflexiva.

El jurado, según precisó el comunicado oficial, valoró especialmente la manera en que el libro logra articular un discurso sobre la esperanza dotado de legitimidad y profundidad, señalando su voluntad de alejarse de planteamientos excesivamente optimistas o pesimistas. El reconocimiento obtenido y la próxima publicación del ensayo de Torralba subrayan la vigencia del pensamiento crítico y la reflexión sobre la resiliencia como temas centrales en la literatura ensayística actual.