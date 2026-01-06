El Nottingham Forest se aleja del descenso en la Premier a costa del West Ham United

La segunda mitad en el estadio del West Ham United tuvo momentos determinantes cuando Nicolás Domínguez igualó el marcador y Morgan Gibbs-White concretó la remontada con un penal ejecutado en el minuto 89. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, el Nottingham Forest logró cortar una secuencia de cuatro derrotas consecutivas y tomó distancia de los puestos de descenso en la Premier League tras vencer 1-2 al conjunto londinense, en el inicio de la vigesimoprimera jornada del campeonato inglés 2025-2026.

Según consignó Europa Press, el primer tiempo del encuentro estuvo marcado por un desafortunado autogol de Murillo, defensor del Nottingham Forest, quien introdujo el balón en su propia portería y puso en ventaja al West Ham. A pesar de ese inicio adverso, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo supo reorganizarse y buscar otro resultado durante la segunda parte. Domínguez, pieza clave en el centro del campo, consiguió empatar el partido, devolviendo las opciones a su equipo cuando el reloj ya avanzaba.

Ya en los minutos finales, el árbitro señaló una falta dentro del área que otorgó al Nottingham Forest la oportunidad desde el punto de penalti. La responsabilidad recayó sobre Gibbs-White, quien transformó el lanzamiento y selló el triunfo visitante por 1-2 en el minuto 89, según detalló la agencia Europa Press. Este resultado representa un cambio de rumbo para el equipo, que logra separarse en la tabla respecto a los puestos comprometidos.

Europa Press indicó que, tras este triunfo, el Nottingham Forest acumula ahora una ventaja de siete puntos sobre el West Ham United, que ocupa el último lugar de la zona de descenso y no ha conseguido ganar un solo partido desde el 8 de noviembre. El West Ham, tras esta nueva derrota, profundiza su crisis de resultados y enfrenta una situación aún más delicada de cara a las próximas fechas de la Premier League.

El Nottingham Forest, doble campeón de Europa, refuerza su posición fuera de la zona peligrosa de la tabla y respira en la lucha por la permanencia. El club había atravesado una etapa negativa en la que encadenó cuatro caídas sucesivas, una racha que amenazaba con complicar seriamente sus aspiraciones de seguir en la máxima categoría del fútbol inglés. El desempeño del equipo en este partido directo frente a un rival involucrado en la misma batalla por eludir el descenso aporta confianza en el vestuario para los desafíos que restan.

El triunfo conseguido fuera de casa por los dirigidos por Nuno Espírito Santo adquiere mayor significado por la remontada elaborada en un escenario desfavorable, según destacó Europa Press. Los goles de Domínguez y Gibbs-White, además de revertir el resultado adverso, sirven para cortar de raíz una dinámica negativa que pesaba sobre la plantilla y el entorno del club. En contraste, el West Ham, incapaz de retomar la senda del triunfo desde principios de noviembre, ve alejarse los puntos necesarios para escapar de los puestos bajos de la clasificación.

Este partido, al inaugurar la jornada veintiuno de la Premier League, ha supuesto un golpe psicológico y deportivo para ambos equipos: revitalizador para el Nottingham Forest y otra complicación para el West Ham. Como informó Europa Press, el desenlace de este enfrentamiento directo podría resultar determinante en la lucha por la permanencia de cara al desarrollo de la temporada.