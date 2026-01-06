Agencias

El Nottingham Forest se aleja del descenso en la Premier a costa del West Ham United

El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo consiguió una remontada clave en el inicio de la jornada 21, cortando su racha negativa y aumentando la distancia respecto a los puestos comprometidos tras vencer como visitante al conjunto londinense

Guardar

La segunda mitad en el estadio del West Ham United tuvo momentos determinantes cuando Nicolás Domínguez igualó el marcador y Morgan Gibbs-White concretó la remontada con un penal ejecutado en el minuto 89. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, el Nottingham Forest logró cortar una secuencia de cuatro derrotas consecutivas y tomó distancia de los puestos de descenso en la Premier League tras vencer 1-2 al conjunto londinense, en el inicio de la vigesimoprimera jornada del campeonato inglés 2025-2026.

Según consignó Europa Press, el primer tiempo del encuentro estuvo marcado por un desafortunado autogol de Murillo, defensor del Nottingham Forest, quien introdujo el balón en su propia portería y puso en ventaja al West Ham. A pesar de ese inicio adverso, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo supo reorganizarse y buscar otro resultado durante la segunda parte. Domínguez, pieza clave en el centro del campo, consiguió empatar el partido, devolviendo las opciones a su equipo cuando el reloj ya avanzaba.

Ya en los minutos finales, el árbitro señaló una falta dentro del área que otorgó al Nottingham Forest la oportunidad desde el punto de penalti. La responsabilidad recayó sobre Gibbs-White, quien transformó el lanzamiento y selló el triunfo visitante por 1-2 en el minuto 89, según detalló la agencia Europa Press. Este resultado representa un cambio de rumbo para el equipo, que logra separarse en la tabla respecto a los puestos comprometidos.

Europa Press indicó que, tras este triunfo, el Nottingham Forest acumula ahora una ventaja de siete puntos sobre el West Ham United, que ocupa el último lugar de la zona de descenso y no ha conseguido ganar un solo partido desde el 8 de noviembre. El West Ham, tras esta nueva derrota, profundiza su crisis de resultados y enfrenta una situación aún más delicada de cara a las próximas fechas de la Premier League.

El Nottingham Forest, doble campeón de Europa, refuerza su posición fuera de la zona peligrosa de la tabla y respira en la lucha por la permanencia. El club había atravesado una etapa negativa en la que encadenó cuatro caídas sucesivas, una racha que amenazaba con complicar seriamente sus aspiraciones de seguir en la máxima categoría del fútbol inglés. El desempeño del equipo en este partido directo frente a un rival involucrado en la misma batalla por eludir el descenso aporta confianza en el vestuario para los desafíos que restan.

El triunfo conseguido fuera de casa por los dirigidos por Nuno Espírito Santo adquiere mayor significado por la remontada elaborada en un escenario desfavorable, según destacó Europa Press. Los goles de Domínguez y Gibbs-White, además de revertir el resultado adverso, sirven para cortar de raíz una dinámica negativa que pesaba sobre la plantilla y el entorno del club. En contraste, el West Ham, incapaz de retomar la senda del triunfo desde principios de noviembre, ve alejarse los puntos necesarios para escapar de los puestos bajos de la clasificación.

Este partido, al inaugurar la jornada veintiuno de la Premier League, ha supuesto un golpe psicológico y deportivo para ambos equipos: revitalizador para el Nottingham Forest y otra complicación para el West Ham. Como informó Europa Press, el desenlace de este enfrentamiento directo podría resultar determinante en la lucha por la permanencia de cara al desarrollo de la temporada.

Temas Relacionados

Nottingham ForestPremier LeagueWest Ham UnitedNicolás DomínguezMorgan Gibbs-WhiteMurilloInglaterraLondresDescensoRemontadaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Manchester City pierde al defensa portugués Rúben Dias hasta el mes de febrero

Pep Guardiola confirmó la baja de su zaga titular tras la lesión de uno de sus principales baluartes, agravando la crisis de efectivos en el club inglés, que ahora estudia incorporar refuerzos antes del cierre del mercado

El Manchester City pierde al

Principales titulares de los periódicos para el miércoles 7 de enero

Infobae

El portero alemán Marc-André ter Stegen vuelve a Barcelona para someterse a pruebas médicas

El guardameta alemán del conjunto catalán abandona la concentración en Arabia Saudí debido a molestias físicas, mientras el club espera diagnóstico tras las pruebas médicas y Diego Kochen, arquero del filial, se suma al plantel profesional

El portero alemán Marc-André ter

Los responsables de Exteriores del G7 tratan por teléfono la situación en Ucrania y Venezuela

Altos funcionarios de las principales potencias mundiales revisaron en una llamada reciente los últimos acontecimientos en Caracas y Kiev, destacando un nuevo acuerdo internacional de defensa para Ucrania y el impacto de la captura de Nicolás Maduro tras el ataque estadounidense

Los responsables de Exteriores del

La Copa del Rey sortea este miércoles sus octavos de final con 11 Primeras y 5 Segundas

Dieciséis clubes conocerán sus rivales en una ceremonia este miércoles en Las Rozas, donde el procedimiento beneficia a los cuatro participantes de la Supercopa, quienes enfrentarán a adversarios de Segunda, mientras el resto aguarda emparejamientos equilibrados

La Copa del Rey sortea