El cerebro utiliza pequeños daños como dosis protectora para prevenir daños mayores

El perfeccionismo, lejos de ser únicamente una búsqueda de la excelencia, puede funcionar como una estrategia de protección ante el fracaso, exponiendo a quienes lo practican al riesgo de fatiga y estrés excesivos. Según consignó el medio Europa Press, esta perspectiva surge de un análisis realizado por el psicólogo clínico Charlie Heriot-Maitland, de la Universidad de Stanford, quien presenta una nueva interpretación sobre los comportamientos de autolesión y autosabotaje en su libro "Controlled Explosions in Mental Health".

De acuerdo con Europa Press, Heriot-Maitland describe que conductas como la procrastinación, la autocrítica, el perfeccionismo y hasta gestos como pellizcarse la piel o ignorar deliberadamente a otras personas se entienden como mecanismos evolutivos. Estas acciones, aunque en apariencia resulten perjudiciales, cumplen una función adaptativa al servir como medidas para evitar males considerados mayores. El autor sostiene que el cerebro humano está programado principalmente para la supervivencia y no necesariamente para el bienestar. Esta programación favorece la creación de entornos predecibles, en donde las amenazas imprevistas se perciben como especialmente peligrosas.

Heriot-Maitland, citado por Europa Press, argumenta que “nuestro cerebro preferiría que fuéramos los responsables de nuestra propia caída antes que arriesgarnos a ser derribados por algo externo”, una explicación que apunta al deseo del organismo de mantener cierto control sobre las adversidades. Este sistema de defensa está anclado en la historia evolutiva de la especie, que prioriza la capacidad de anticiparse a los peligros, incluso en ausencia de una amenaza concreta.

El análisis detalla, según publica Europa Press, que conductas como aplazar el inicio de un proyecto pueden ser vistas como intentos inconscientes de evitar daños más significativos, como el miedo al fracaso o al rechazo social. Estas tácticas, comparadas con una “dosis protectora”, representan un daño menor autoinfligido frente a la posibilidad de una amenaza externa imprevisible.

El cerebro utiliza funciones cognitivas de alto nivel, como la imaginación y la planificación, durante los episodios de respuesta a amenazas. Europa Press señala que, de acuerdo con el psicólogo, este proceso puede inundar la mente con escenarios hipotéticos relacionados con miedos y peligros, amplificando la percepción de amenaza.

Las conductas de autosabotaje, subraya Heriot-Maitland en declaraciones recogidas por Europa Press, tienden a perpetuarse y transformarse en profecías autocumplidas. El experto explica que, por ejemplo, una persona que duda de sus capacidades podría no esforzarse al máximo, alcanzando peores resultados de los que podría haber obtenido. Del mismo modo, evitar a alguien por miedo al rechazo puede impedir el desarrollo de una relación, reforzando el temor inicial.

Estos patrones pueden tener origen en experiencias traumáticas o situaciones de sufrimiento emocional no resueltas. Heriot-Maitland indica que el tratamiento psicológico más eficaz se basa en afrontar el dolor emocional subyacente. Sin embargo, según recalca el psicólogo en su libro, se trata de un proceso complejo, sin respuestas sencillas ni soluciones inmediatas.

Europa Press recoge que, para modificar estos patrones, es necesario promover la autocompasión y crear consciencia acerca del sentido evolutivo del autosabotaje. Heriot-Maitland afirma que entender la función protectora que tienen estos comportamientos permite intervenir sin juicio y empezar a abordar el daño acumulado. El especialista concluye que la superación del autosabotaje no depende de una mayor autocrítica, ya que esa estrategia perpetuaría el ciclo, sino que requiere una decisión deliberada de reconocimiento, paciencia y un enfoque compasivo para aprovechar la capacidad del cerebro de aprender y formar nuevos hábitos.

El estudio citado por Europa Press sugiere que el reconocimiento de estas dinámicas cerebrales y su origen evolutivo ofrece herramientas para enfrentarlas de manera eficaz, evitando que continúen controlando y limitando la vida de las personas. Heriot-Maitland sostiene que las personas disponen de opciones, y parte del proceso consiste en distinguir el valor protector de estas estrategias inconscientes al tiempo que se trabaja activamente en reducir el daño que pueden generar.