Carla Goyanes pide "salud" para 2026 y manda sus "mejores deseos"

Durante la reciente Noche de Reyes en Madrid, Carla Goyanes destacó la unión y el bienestar familiar en un momento señalado por las ausencias significativas de su padre, Carlos Goyanes, y su hermana, Caritina Goyanes. Según información publicada por el medio digital, la empresaria participó activamente en la tradicional cabalgata acompañada de sus hijos mayores, Carlos y Santiago, compartiendo momentos de ilusión y alegría desde una de las carrozas principales. Goyanes subrayó la importancia de la salud y el optimismo para el futuro, enviando felicitaciones y buenos deseos tanto a su círculo cercano como a la sociedad en general.

El medio informó que Carla Goyanes asistió al evento solo con sus hijos mayores, ya que, según sus palabras, "el chiquitín era muy pequeñito", y remarcó la felicidad que experimentaron durante la cabalgata. Al lanzar caramelos desde la carroza a los niños presentes, comentó: "Los niños han estado encantados, felices y eso es lo que importa". La satisfacción reflejada en el ambiente contrastó con la carga emocional de unas fiestas marcadas por la reciente pérdida de dos miembros de la familia Goyanes, lo que impregnó de nostalgia y emoción los días tradicionalmente asociados a la celebración.

Según consignó el medio, la empresaria expresó que el inicio de año y las navidades se vivieron de forma "tranquilo, en familia", e incluyó en su balance un viaje previo antes de instalarse de nuevo en la capital española. Goyanes declaró que para el año 2026 su principal solicitud es la salud para ella y los suyos, enfatizando la prioridad que concede al bienestar personal y familiar por encima de cualquier otro deseo.

Respecto a la situación de su madre, Cari Lapique, el medio detalló que la empresaria confirmó que se encuentra bien, aunque actualmente permanece fuera de Madrid. Goyanes indicó que, de no ser por ello, su madre estaría compartiendo estos momentos con el resto de la familia, lo que muestra la unión que los caracteriza aun cuando no todos logran coincidir en las mismas fechas.

En el plano institucional, Carla Goyanes respondió a una pregunta relacionada con el cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I y mostró deferencia al enviarle felicitaciones y sus "mejores deseos", extendiendo ese mensaje a "todo el mundo". El medio informó que la empresaria, al abordar otros temas de actualidad, evitó pronunciarse sobre asuntos políticos, como la situación en Venezuela. No obstante, expresó su satisfacción "por todos mis amigos venezolanos que están felices y encantados", resaltando que celebra junto a quienes encuentran razones para la esperanza en su país de origen.

La cobertura de la celebración recogió el testimonio de Goyanes al describir el 5 de enero como una fecha especial: "Hoy es un día mágico, para los niños y para los mayores", afirmó, y ante las bajas temperaturas de la noche agregó: "Hace fresquito, pero da igual. La ilusión todo lo puede". Con este mensaje, la empresaria transmitió optimismo y la relevancia de mantener la ilusión y el entusiasmo familiar, aun en circunstancias difíciles.

Durante el desarrollo de las festividades, según la información proporcionada por el medio, la empresaria combinó su papel de madre con el de anfitriona de excepción, repartiendo caramelos e involucrándose activamente en la alegría de la cabalgata. La actitud positiva de Goyanes se reflejó también en su disposición a compartir mensajes alentadores, tanto en el ámbito privado como en el público, reforzando la importancia del bienestar integral y de valores como la cercanía familiar, la esperanza y la fortaleza ante la adversidad.

El reporte señala que, pese a los momentos de nostalgia derivados de la reciente pérdida de seres queridos, tanto Carla como su familia buscaron preservar el espíritu festivo propio de la tradición de Reyes. Las declaraciones recabadas enfatizan la intención de mirar hacia adelante con ilusión y la esperanza de que el futuro traiga salud y tranquilidad, valores que la propia Goyanes identificó como prioritarios para ella, sus hijos y su entorno más cercano.

Finalmente, el medio subrayó la manera en que la empresaria, a través de sus palabras y gestos durante la celebración, trasladó mensajes de ánimo y bienestar extensivos a todas las personas, manteniendo una postura empática frente a situaciones personales y colectivas que afectan a diversas comunidades, como en el caso de Venezuela, donde expresó solidaridad y alegría ante la esperanza de sus amigos y conocidos procedentes de ese país.