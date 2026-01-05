UBS emitirá bonos tras la posible subida de requisitos de capital y el fallo sobre los CoCos de Credit Suisse

UBS tiene planeado emitir dos bonos híbridos denominados en dólares estadounidenses en un contexto marcado por la reforma de los requisitos de capital en Suiza y por las secuelas que dejó el colapso de Credit Suisse, según informó Bloomberg. Estos instrumentos financieros, clasificados como bonos AT1, forman parte de la estrategia de la mayor entidad bancaria suiza para ajustarse al nuevo entorno regulatorio del país y responder a las recientes decisiones judiciales sobre la amortización de deuda subordinada tras la desaparición de su principal competidor.

Bloomberg explicó que la entidad pretende lanzar uno de esos bonos con fecha de redención en 2031 y un interés del 7,125%, y el otro con vencimiento cinco años más tarde y una tasa del 7,5%. Este movimiento sería el primero en su tipo desde que el Parlamento suizo abrió el debate sobre modificaciones a los requisitos de capital bancario. La iniciativa llega después de que el Tribunal Administrativo Federal suizo revocara parcialmente la resolución de la autoridad supervisora FINMA, que permitió en 2023 la amortización de valores AT1 o ‘CoCos’ emitidos por Credit Suisse, por un monto de 16.500 millones de francos suizos (17.773 millones de euros).

La controversia en torno a la amortización de estos instrumentos surgió a raíz de la absorción de Credit Suisse por UBS, una operación que, según la entidad, exigía medidas excepcionales para asegurar la viabilidad financiera y la estabilidad del sistema bancario suizo. De acuerdo con lo publicado por Bloomberg, UBS sostiene que la depreciación de los bonos AT1 durante la operación de rescate se ajustó a los términos contractuales y al marco legal vigente, por lo que apeló la decisión sobre la revocación de FINMA.

En diciembre, un grupo de legisladores suizos presentó una serie de mociones orientadas a permitir que UBS elija utilizar bonos AT1 en lugar de capital social como respaldo de sus filiales fuera de Suiza. Este planteamiento tiene como objetivo mitigar los posibles efectos adversos derivados de un posible endurecimiento de las normas de capital que se estudian en el Parlamento. Según destacaron fuentes citadas por Bloomberg, esta solución resultaría especialmente relevante ante el nuevo escenario regulatorio, ya que los bonos AT1 funcionan como un colchón de seguridad en caso de dificultades financieras, al tiempo que permiten preservar los niveles de solvencia exigidos por los reguladores.

En cuanto al proceso judicial relacionado con los ‘CoCos’ de Credit Suisse, UBS recorrió la vía administrativa en octubre del año pasado para impugnar el fallo del tribunal federal, argumentando que la amortización de esos títulos representó una parte inherente de la estrategia de rescate y se realizó conforme a las cláusulas definidas en los contratos. El conflicto legal en torno a la amortización de AT1 generó preocupación en los mercados y entre los inversores especializados en instrumentos híbridos, debido al impacto que tuvo sobre el valor de este tipo de activos tras el colapso de la entidad absorbida.

La intención de UBS de emitir nuevos bonos AT1 se produce en un clima de persistente tensión regulatoria y legal, donde el desenlace de las disputas en torno al trato de la deuda subordinada podría repercutir en las estrategias de capitalización y en la percepción del sector bancario suizo en los mercados internacionales. Según Bloomberg, la decisión de la entidad de recurrir al mercado con estos nuevos títulos también busca demostrar su capacidad para adaptarse a la evolución de las normativas y afianzar su posición como líder del sistema financiero suizo.