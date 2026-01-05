Trump afirma que no cree que Ucrania atacase la residencia de Putin

Las cifras de bajas relacionadas con el conflicto en Ucrania continúan siendo motivo de preocupación para la administración de Donald Trump, quien señaló que el promedio de fallecidos ronda las 25.000 personas, incluyendo principalmente a militares y, en menor medida, a civiles de Kiev y otras ciudades, según publicó el medio que recogió sus declaraciones a bordo del Air Force One. Estas afirmaciones se producen en el contexto de las negociaciones para un posible acuerdo de paz, sobre el cual autoridades ucranianas han adelantado avances significativos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desestimó las acusaciones del Kremlin sobre un supuesto ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, ubicada en la región de Nóvgorod, al noroeste de Rusia. Tal como informó el medio, Trump indicó ante la prensa que “ocurrió algo bastante cerca, pero no tuvo nada que ver con esto. (…) No creemos que eso haya sucedido”, en referencia a la versión rusa que hace algunos días entregó presuntas pruebas del intento de ataque a la Embajada estadounidense en Moscú.

De acuerdo con lo reportado, Trump aprovechó el encuentro con los medios para recalcar el papel de su administración en los esfuerzos por alcanzar una solución al conflicto y redujo el tono en torno a las acusaciones del gobierno ruso. Subrayó además que la intermediación estadounidense ha resultado en acuerdos relacionados con materiales estratégicos y en la recuperación de recursos económicos. Precisó: “Recuperé mucho dinero porque hicimos un acuerdo sobre tierras raras, y vamos a recuperar gran parte de ese dinero, quizás todo, quizás más que todo”.

El mandatario estadounidense remarcó, según consignó el medio, que aunque su administración rescató fondos significativos como parte de negociaciones internacionales, el trasfondo del conflicto no se limita a cuestiones económicas. “No es un asunto económico” para los Estados Unidos, dijo Trump, sino más bien “personal”. El dirigente insistió en que cada envío de ayuda a Ucrania tiene contraprestación económica: “Siempre que enviamos algo, ellos (Ucrania) pagan”.

En torno a la situación de las negociaciones de paz, el presidente manifestó su deseo de contribuir al fin del conflicto y mostró su optimismo en torno a un alto al fuego. “Si pudiera detenerlo, me gustaría detenerlo, y creo que lo haremos”, fueron las palabras recogidas por los periodistas presentes. Estas declaraciones coinciden con lo declarado por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano, quien afirmó que las delegaciones involucradas han avanzado en la redacción del posible acuerdo de paz, alcanzando consensos en cerca del 90 por ciento del documento, según publicó la fuente original.

El balance de bajas humanas presentado por Trump, sin detallar periodos específicos, sugiere un alto costo humano desde el inicio de la contienda. El presidente se refirió al sufrimiento tanto de los soldados como de algunos civiles residentes en áreas urbanas clave, lo que vuelve a situar la atención de la comunidad internacional sobre la urgencia de un arreglo negociado.

Mientras tanto, el gobierno ruso reiteró su denuncia sobre el supuesto ataque a la residencia presidencial, aportando materiales que, según su versión, respaldan la acusación contra Ucrania. Estos documentos fueron entregados oficialmente a la misión diplomática estadounidense, conforme detalló el medio. Sin embargo, la negativa estadounidense debilita la legitimidad de la narración rusa en los círculos internacionales, especialmente ante la perspectiva de un acuerdo de paz.

Dentro de este escenario, Trump insiste en el papel constructivo de Estados Unidos dentro del proceso de diálogo y, de acuerdo con la cobertura periodística, expresa la intención de su gobierno de abogar por una salida negociada que ponga fin a los combates. Fuentes citadas por el medio indican que las estrategias y pronunciamientos de Estados Unidos seguirán enfocados en facilitar un marco que reduzca el impacto humano y favorezca la estabilidad regional.

Las declaraciones del presidente estadounidense y las novedades en el avance de las negociaciones posicionan al conflicto en Ucrania como una prioridad dentro de la política internacional y de la agenda de la administración Trump, que busca consolidar la vía diplomática como respuesta a la escalada de tensiones reportada por las partes enfrentadas.