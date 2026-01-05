Sheinbaum afirma que Venezuela debe decidir sobre su petróleo y aboga por una cooperación económica regional

Durante su intervención en una rueda de prensa, Claudia Sheinbaum propuso ampliar la cooperación económica en el continente americano, señalando como ejemplo la experiencia del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Presentó la idea de que un enfoque integrador y colaborativo podría fortalecer la economía de América Latina y de toda la región, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Según informó Europa Press, la presidenta de México subrayó que este tipo de medidas, basadas en el respeto y la asociación entre Estados, potenciarían la capacidad de América como bloque económico, frente a desafíos globales y la competencia internacional.

Durante el encuentro con los medios, Sheinbaum se refirió también a los recientes comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela. Trump había declarado que las petroleras estadounidenses están listas para invertir "miles y miles de millones de dólares" con el fin de reconstruir la industria petrolera venezolana, después de un supuesto ataque a Venezuela y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro. Ante esta situación, Sheinbaum sostuvo, de acuerdo con Europa Press, que corresponde exclusivamente a Venezuela decidir el destino de su petróleo. En sus palabras: “Los recursos naturales de cualquier nación son parte de la soberanía de las naciones, y es el pueblo y sus gobiernos quienes deben definir cómo se utilizan estos recursos naturales”, indicó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

El medio Europa Press detalló que Sheinbaum puntualizó que la postura del Gobierno de México prioriza la soberanía nacional sobre los recursos energéticos y rechaza cualquier intervención externa en la toma de decisiones que afecten estos bienes. Para Sheinbaum, la cooperación económica regional pierde efectividad si queda supeditada a la voluntad de una única potencia o a la imposición de intereses unilaterales. En su análisis, el rumbo deseable para el continente se orienta hacia la colaboración entre los distintos Estados sobre la base del respeto mutuo y del desarrollo conjunto.

En referencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum comentó que este acuerdo se ha convertido en una herramienta que ha defendido el Gobierno mexicano por considerarla la vía más adecuada para competir a nivel internacional, especialmente frente a grandes economías asiáticas como China. Europa Press consignó que, para la presidenta mexicana, replicar y ampliar mecanismos de integración comercial permitiría consolidar una estructura económica más sólida y menos vulnerable a presiones o crisis externas.

Al plantear la ampliación de estas políticas, Sheinbaum explicó que una cooperación más amplia, involucrando a los Estados de América Latina y del hemisferio occidental, robustecería la posición global del continente americano en su conjunto. “Eso daría una fortaleza económica a América Latina y en general a todo el continente americano, incluyendo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá”, afirmó, según Europa Press.

El medio también reportó que la mandataria insistió en distinguir la diferencia entre buscar fuerza y desarrollo a partir de la imposición o desde la perspectiva de una sola nación, y alcanzar el crecimiento económico a partir de alianzas constructivas que permitan el progreso para toda la región. En este contexto, México sostiene que la integración debe ocurrir sin vulnerar la autonomía ni los intereses fundamentales de los países involucrados, especialmente en lo relativo a sus recursos naturales.

Los pronunciamientos de Sheinbaum se producen en un contexto de tensiones políticas y económicas respecto al futuro de Venezuela y sus recursos energéticos. Tras las declaraciones estadounidenses y el enfoque intervencionista sugerido por Trump, la dirigente mexicana repitió que la administración de los hidrocarburos y demás riquezas nacionales recae directamente en los gobiernos y los pueblos de cada país, criterio que extiende a cualquier intento de injerencia extranjera.

La referencia de Sheinbaum al T-MEC pone de relieve el modelo que México visualiza como ideal para profundizar la cooperación en América. A juicio de la mandataria, replicar instrumentos similares o incluso una mayor integración podría modificar el equilibrio económico regional, otorgando más capacidad de negociación y autonomía a los países latinoamericanos en el escenario internacional. De acuerdo con Europa Press, Sheinbaum enfatizó que el desarrollo compartido y el respeto por la soberanía constituyen el núcleo de la política exterior mexicana ante un panorama de constantes desafíos políticos y comerciales.