Samsung presenta su TV Micro RGB de 130 pulgadas con funciones inteligentes, nuevo diseño de marco y Eclipsa Audio

El nuevo modelo insignia de pantalla de Samsung integra en su estructura un sistema de sonido envolvente, diseñado para ofrecer una experiencia auditiva potente y precisa, capaz de complementar la calidad visual del dispositivo. De acuerdo con el medio Europa Press, la firma surcoreana reveló en la feria tecnológica CES 2026 su televisor Micro RGB de 130 pulgadas, un lanzamiento que marca el debut de esta tecnología de pantalla en ese formato de grandes dimensiones. Con esta novedad, Samsung busca permitir la visualización de contenidos con una reproducción de color avanzada, apoyada por una arquitectura estética inspirada en galerías, recursos de audio optimizados e inteligencia artificial aplicada.

El acto de presentación, realizado bajo el evento 'The First Look' durante el CES 2026 celebrado en Las Vegas entre el 6 y el 9 de enero, apuntó a posicionar al Micro RGB de 130 pulgadas (modelo R95H) como un referente en innovación dentro del sector de televisores. Según detalló Europa Press, este modelo se destaca por su tamaño, la tecnología de color implementada y un diseño basado en la estética del concepto Timeless Gallery que Samsung introdujo en 2013. Este diseño enmarca la pantalla con un borde arquitectónico que, de acuerdo con la información ofrecida por la compañía, transforma el dispositivo en una pieza de arte, simulando una ventana de gran formato en el espacio en que se instala.

El nuevo televisor, detalló Samsung en un comunicado recogido por Europa Press, incluye las más recientes funciones inteligentes en la gama Micro RGB, como Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro. Estos sistemas se apoyan en inteligencia artificial para optimizar los tonos opacos de imagen, elevar el contraste y dotar a las imágenes de colores intensos y precisión en los detalles. El objetivo es facilitar la visualización de contenidos con un alto nivel de realismo y fidelidad cromática.

La pantalla, según consigna Europa Press, incorpora la tecnología Micro RGB Precision Color 100, que permite alcanzar la totalidad del espectro de colores BT.2020. Esta característica ha sido certificada por la Asociación de Electrotécnica (VDE), lo que avala una reproducción cromática exacta y tonalidades fieles a la realidad. Además, el panel cuenta con la tecnología Glare Free, propia de Samsung, capaz de reducir los reflejos y, de ese modo, conservar la nitidez en el color y el contraste incluso en ambientes con mucha luz.

En el ámbito sonoro, el modelo Micro RGB de 130 pulgadas presenta soporte para Eclipsa Audio, una solución que busca maximizar la calidad del sonido sincronizándolo con la nitidez visual del panel. El audio integrado en el propio marco de la pantalla constituye una parte central del diseño, aportando a la inmersión del usuario y combinándose con la compatibilidad HDR10+ ADVANCED, lo que se traduce en experiencia mejorada de imagen y sonido, según lo reportó Europa Press.

Entre las innovaciones de interacción, el dispositivo añade la tecnología Vision AI Companion de Samsung, que introduce capacidades inteligentes avanzadas. Según informó Europa Press, esta solución permite funciones de búsqueda mediante conversación, recomendaciones basadas en IA y acceso a múltiples herramientas y aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial, entre ellas AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot y Perplexity. Estas aplicaciones ofrecen opciones de personalización y respuesta a diferentes necesidades de los usuarios dentro del ecosistema digital del televisor.

El vicepresidente ejecutivo del área de Visual Display de Samsung Electronics, Hun Lee, aseguró durante el evento de presentación que el nuevo modelo representa la culminación de la innovación de Samsung en materia de calidad de imagen, rompiendo la barrera de tamaño y combinando tecnología de última generación con una orientación estética pensada para el entorno doméstico o de exhibición. Europa Press señaló que, además, la marca posiciona este producto como una ventana de formato amplio, capaz de expandir el espacio visual en las viviendas.

Previo a este lanzamiento, Samsung ya había adelantado en fechas recientes las innovaciones presentes en su renovada cartera de televisores Micro RGB con formatos entre las 55 y las 115 pulgadas. Con la introducción del modelo R95H de 130 pulgadas, la compañía surcoreana amplía su rango y se dirige también a públicos que requieren pantallas de grandes dimensiones para aplicaciones tanto de entretenimiento como profesionales.

La integración de prestaciones inteligentes junto a elementos de diseño inspirados en la arquitectura, según subrayó Europa Press citando declaraciones y documentos de la compañía, responde a la estrategia de la firma de mantener la competitividad en el segmento de productos premium, en un contexto donde la inteligencia artificial y la personalización de la experiencia de usuario adquieren cada vez mayor protagonismo en la oferta tecnológica global.

El conjunto de innovaciones incluidas en el Micro RGB de 130 pulgadas representa, de acuerdo con información dada a conocer por Europa Press, un paso en la búsqueda de una experiencia audiovisual completa, en la que el desarrollo tecnológico vaya de la mano de soluciones pensadas para la vida cotidiana y la adaptación a contextos de uso exigentes, como grandes salas, galerías y ambientes de hogar con altas expectativas de calidad.