Plus Ultra refuerza su ruta a Cartagena de Indias, desde donde enlaza con Caracas, con seis vuelos semanales

La ruta que conecta Madrid y Cartagena de Indias ha experimentado un aumento notable en el tráfico de pasajeros que utiliza la ciudad colombiana como punto de conexión hacia Caracas y otros destinos del Caribe y Centroamérica. Plus Ultra Líneas Aéreas ha decidido duplicar la frecuencia de sus vuelos, pasando de tres a seis operaciones semanales, para responder al creciente flujo y facilitar la oferta de conexiones para sus usuarios. Según informó la aerolínea, la estrategia busca adaptar la capacidad al incremento de la demanda registrado durante el último trimestre de 2025 y optimizar la conectividad entre España, Colombia y otros destinos latinoamericanos.

El incremento en las frecuencias ha sido posible tras observarse, según detalló Plus Ultra y recogió el medio que reportó la novedad, una mayor demanda de viajeros cuyo destino final se encuentra en países de Centroamérica y el Caribe, aprovechando Cartagena de Indias como un centro de conexión clave. La compañía ha explicado que este movimiento responde al objetivo de mantener un flujo estable de pasajeros, a pesar de operar en un entorno con desafíos operativos derivados de restricciones y recomendaciones de las autoridades aeronáuticas.

Desde que Plus Ultra habilitó, junto a la aerolínea Laser, la opción de conexión entre Madrid y Caracas vía Cartagena, se ha detectado una reacción positiva del mercado, reflejada en la progresión de reservas hacia finales de 2025, según consignó la aerolínea. Esta respuesta ha sido fundamental para que la compañía refuerce su apuesta por el corredor que une la capital española, Cartagena de Indias y Caracas.

A pesar de la reactivación parcial de rutas, Plus Ultra mantiene suspendidas las rutas directas entre España y Venezuela hasta el 31 de enero de 2026, como consecuencia de las recomendaciones vigentes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según reportó la propia compañía. Ante este contexto, el refuerzo de la conexión vía Cartagena de Indias se ha convertido en la principal alternativa habilitada por la aerolínea para facilitar el tránsito de pasajeros que requieren viajar entre España y Venezuela o el Caribe.

De acuerdo con los detalles proporcionados por Plus Ultra, la aerolínea opera actualmente seis vuelos semanales entre Madrid y Cartagena de Indias, que se suman a otras tres frecuencias desde Madrid hacia Bogotá. De esta manera, la compañía alcanza un total de nueve vuelos semanales de su flota Airbus A330 a Colombia, fortaleciendo las rutas regulares hacia dos de las principales ciudades del país sudamericano.

El fortalecimiento de la conectividad entre España y América Latina, y en particular hacia Colombia y Venezuela, ha sido uno de los ejes estratégicos de Plus Ultra durante los últimos años. La ampliación de frecuencias pretende, según afirmó la compañía, responder a la necesidad de "seguir ofreciendo soluciones de conectividad eficientes" que faciliten los desplazamientos y las conexiones indirectas ante la suspensión temporal de algunas rutas directas.

Cartagena de Indias ha adquirido un papel central en este contexto operativo, convirtiéndose en un punto estratégico para el tránsito de pasajeros entre Europa y los distintos destinos de la región. Plus Ultra señaló que la consolidación de la ciudad como centro de conexión ha permitido sostener las opciones de viaje para los usuarios y adaptar la capacidad de la aerolínea a los cambios en la demanda. El medio original remarcó que esta reestructuración responde tanto a las restricciones regulatorias como a las evoluciones observadas en el comportamiento de los pasajeros.

La dinámica de frecuencias y conexiones implementada por Plus Ultra busca además impulsar el flujo de viajeros entre la capital española, Colombia y otros mercados del Caribe, en un entorno donde las condiciones pueden variar en función de las directrices de las autoridades y la evolución de la situación internacional. Según publicó el medio que da cuenta de la ampliación, la aerolínea continuará ajustando su oferta para garantizar la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por el contexto actual, siempre que las circunstancias y las regulaciones lo permitan.