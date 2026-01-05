Plaud presenta Plaud NotePin S y Plaud Desktop, dos soluciones para grabar reuniones con IA en persona y online

Plaud ha presentado un nuevo dispositivo portátil para tomar notas con inteligencia artificial, que refina el uso de sus predecesores y ofrece un rendimiento más fluido, y una aplicación nativa de escritorio para tomar notas en línea.

Plaud NotePin S y Plaud Desktop son las dos nuevas soluciones para tomar notas que Plaud ha presentado en el marco de la feria CES 2026, con las que lleva esta tecnología a los profesionales, independientemente del lugar en el que se celebren las reuniones.

El primero de ellos es un dispositivo de pequeño tamaño pensado para un uso diario, que se puede llevar puesto como broche, pulsera o collar, y para grabar las reuniones presenciales. Incluye un botón para que la IA resalte los más importante.

Como ha explicado la compañía en una nota de prensa, Plaud NotePin S aprovecha la experiencia adquirida con los otros dispositivos de la marca, Plaud Note Pro y Plaud Note, para ofrecer una solución más refinada y con un rendimiento más fluido

Plaud Desktop, por su parte, es una aplicación nativa compatible con los servicios de videoconferencia, como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. En ellos, captura el audio en tiempo real y permite enriquecer las notas con elementos visuales que ayudan a destacar momentos clave y con la escritura de texto.

Las grabaciones, las transcripciones y las ideas añadidas por los usuarios se unifican en un solo lugar y son accesibles al instante en Plaud Desktop, Plaud App y Plaud Web.