Muere Calbo, uno de los integrantes del dúo de rap francés Ärsenik, a los 52 años

El rapero Calbony Mbani, conocido como Calbo, uno de los integrantes del dúo francés Ärsenik, ha fallecido este domingo a los 52 años, como ha confirmado su familia en un comunicado publicado en el perfil oficial de Instagram del grupo.

En el mensaje, la familia Mbani ha solicitado respeto, discreción y consideración hacia su entorno más cercano. "Más allá de la figura pública, Calbo era ante todo un ser querido, un familiar", señalan. Por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre posibles homenajes o actos públicos.

Calbo fue uno de los artistas más representativos de la escena del rap de Francia en los 90. En 1992, fundó junto a su hermano Lino el grupo Ärsenik, del que salieron algunos de sus temas más reconocidos como 'Boxe avec les mots' y 'Une affaire de famille'. El grupo llegó a ser reconocido con doble disco de oro en 1998 por su primer disco, 'Quelques gouttes suffisent' y de nuevo en 2002 por su segundo álbum, 'Quelque chose a survécu'.

También fue parte del colectivo Secteur Ä en los 90, donde compartió escenario con otros artistas del género como Passi, Doc Gynéco y Stomy Bugsy.

Además, en 1999 participó en Bisso Na Bisso, un grupo en el que trabajó junto a otros raperos de origen congoleño que también trabajaban en solitario o en otros grupos como su hermano Lino, Ben-J de Les Neg'Marrons, Doc y G Kill de 2Bal y la rapera M'Passi. La agrupación publicó dos discos, 'Racines', que vio la luz en 1999 y que también recibió un doble disco de oro, y 'Africa', que se publicó diez años después e incluía canciones como 'Show ce soir' o 'Là-bas'.

