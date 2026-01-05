La UIB condena los bombardeos americanos sobre Venezuela y el "secuestro" de Maduro

El Consejo de Dirección de la Universitat de les Illes Balears (UIB) expresó su preocupación ante la erosión deliberada del sistema internacional que respalda la legalidad mundial, señalando que la vulneración reiterada de las normas se ha traducido en una amenaza creciente para el equilibrio global. Según informó la institución mediante un comunicado, hechos recientes como los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela y el “secuestro” de Nicolás Maduro, presidente del país latinoamericano, no pueden verse en aislamiento, sino como manifestaciones de un proceso más amplio de desmantelamiento del orden internacional vigente.

La UIB, de acuerdo con el comunicado reproducido por el Consejo de Dirección, condenó tanto las acciones armadas llevadas a cabo unilateralmente contra Venezuela como la detención de su jefe de Estado. El mensaje insta a observar el respeto estricto hacia la legalidad internacional, en defensa de los derechos fundamentales y de aquellas instituciones multilaterales cuya labor consiste en velar por la protección de estos principios universales. Según lo publicado por la UIB, la entidad sostiene que estos episodios constituyen nuevas etapas en un progresivo menoscabo de las reglas que regulan la convivencia entre las naciones.

En el comunicado analizado por la UIB, se advierte que renunciar al derecho internacional y poner en entredicho los mecanismos institucionales que lo tutelan representa una regresión severa en términos de paz, seguridad y convivencia global. La universidad argumenta que cuando el marco normativo que rige las relaciones entre estados se ignora o se debilita, el sistema sustentado en el diálogo y la cooperación deja paso a dinámicas de imposición unilateral y a la prevalencia de la fuerza, situación que repercute directamente en la protección de los derechos humanos y en la seguridad de la población civil a nivel global, tal como subraya el comunicado difundido por la UIB.

El Consejo de Dirección también contextualiza estos acontecimientos dentro de una tendencia observada en los últimos años, que muestra un patrón de preocupación creciente ante ataques sostenidos y continuos contra las normas internacionales. Desde la perspectiva de la UIB, se perciben no solo infracciones repetidas a las reglas globales, sino también acciones premeditadas y coordinadas con el objetivo de desmantelar los fundamentos del orden internacional existente. Según se expresa en el documento oficial de la universidad, este escenario resulta inquietante dado que implica el debilitamiento de la arquitectura jurídica y política sobre la que se han construido las garantías de convivencia y respeto mutuo entre pueblos y estados.

La declaración difundida por el Consejo de Dirección de la UIB incorporó un llamamiento a la comunidad internacional, solicitando un compromiso firme con la defensa de la legalidad internacional, los derechos fundamentales y la operatividad de las instituciones multilaterales. En opinión de la UIB, el mantenimiento de estos principios resulta esencial para la preservación de la seguridad colectiva y para evitar que la ley del más fuerte reemplace el diálogo estructurado que caracteriza a la gobernanza global en tiempos de paz.