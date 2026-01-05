La petrolera estadounidense Continental Resources se expande en Argentina y no descarta entrar en Venezuela

La posibilidad de expansión futura hacia Venezuela está sujeta a cambios en el entorno regulatorio y político del país sudamericano. Continental Resources considera que el potencial de los recursos energéticos venezolanos podría captar su interés si se alcanza una mayor previsibilidad en las políticas gubernamentales. Según informó Financial Times, Harold Hamm, presidente de la empresa estadounidense, confirmó que, aunque la compañía no contempla iniciativas inmediatas en Venezuela, permanece atenta a la evolución del contexto nacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos y otros posibles movimientos que puedan permitir mayor seguridad jurídica para las inversiones.

La reciente estrategia internacional de Continental Resources se centra, por el momento, en Argentina. De acuerdo con información publicada por Financial Times, la firma concretó la compra de activos de Pan American Energy ubicados en el yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta. La operación incluye la obtención de participaciones no operativas en cuatro bloques de esa formación geológica, reconocida por su relevancia en la industria energética global debido a la magnitud de sus reservas de petróleo y gas no convencionales.

El acuerdo contempla un desembolso estimado entre 100 y 200 millones de dólares anuales, cifras que en euros equivalen aproximadamente a entre 85 y 171 millones, según explicó Hamm al medio británico. Este monto se destinará a la adquisición y operación de los activos argentinos, marcando una de las mayores apuestas de la empresa en la región suramericana. El presidente de Continental Resources explicó que la adquisición y la inversión se centran en participaciones no operativas, lo que permite a la compañía desplegar capital en activos estratégicos manteniendo flexibilidad y gestión compartida con otros actores locales y regionales.

La participación de Continental Resources en el mercado argentino no es reciente. El medio Financial Times recordó que la firma estadounidense inició operaciones en Vaca Muerta en noviembre, cuando adquirió el 90% de la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste, que formaba parte de la cartera de la argentina Pluspetrol. Esta adquisición permitió a la petrolera consolidar su presencia en una de las áreas más prometedoras del yacimiento.

Consultado sobre los planes de expansión más allá de Argentina, Hamm declaró al Financial Times que Continental Resources evalúa con detenimiento las condiciones regulatorias y gubernamentales antes de comprometer inversiones en territorios como Venezuela. Señaló: “Aunque no tengamos planes inmediatos con respecto a Venezuela, creemos que el país tiene un potencial significativo en cuanto a recursos y, con una mayor estabilidad regulatoria y gubernamental, sin duda consideraríamos realizar inversiones en el futuro”.

El potencial energético venezolano ha llamado la atención de varias compañías internacionales, pero las restricciones políticas y regulatorias han limitado la presencia de nuevos actores. Financial Times detalló que Continental Resources supedita cualquier entrada en el país a un eventual cambio que aporte certeza en los marcos legales y económicos, requisito mencionado de forma explícita por Hamm como indispensable para evaluar inversiones. El presidente de la empresa aclaró además que la postura actual responde tanto al análisis de riesgos como a las oportunidades identificadas en los recursos naturales venezolanos.

El acuerdo con Pan American Energy en Argentina resalta la apuesta de Continental Resources por activos en Vaca Muerta, un yacimiento que ha atraído el interés de grandes operadoras globales debido a sus reservas de hidrocarburos no convencionales. El ingreso de la empresa estadounidense se suma a una tendencia de inversión extranjera en la región, que en los últimos años ha experimentado un incremento de proyectos en exploración y explotación energética.

El Financial Times subrayó que la orientación hacia participaciones no operativas en la nueva inversión argentina forma parte de una estrategia que busca diversificar riesgos y aprovechar las sinergias existentes en el ecosistema de compañías energéticas locales e internacionales. La experiencia recogida tras la compra de la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste favorece el conocimiento sobre el funcionamiento del sector en Argentina y las posibilidades de desarrollo futuro.

La mirada hacia Venezuela, según remarcó Hamm en las declaraciones recogidas por Financial Times, no obedece solo al tamaño de los recursos detectados por organismos internacionales, sino también a la expectativa de que el país pueda, eventualmente, estabilizarse si se modifican los elementos políticos que hoy restringen la llegada de capital extranjero. En ese sentido, la directiva de la empresa mantendrá bajo observación los acontecimientos en el territorio venezolano antes de decidir un eventual ingreso.

En conclusión, la apuesta actual de Continental Resources se materializa en Argentina, con inversiones que oscilarán entre 100 y 200 millones de dólares por año para reforzar su presencia en Vaca Muerta y asegurar participaciones en varias áreas de alto interés energético. La opción de extender operaciones hacia Venezuela se mantiene condicionada a la aparición de un contexto más favorable, tanto en normativa como en gobernanza, según el análisis presentado por el propio presidente de la compañía al Financial Times.