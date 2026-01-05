La ONU avisa de que la intervención de EEUU para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo hincapié en la importancia de evitar una escalada del conflicto en Venezuela que pueda generar consecuencias más amplias y perjudiciales en la región. Según informó la ONU a través de un comunicado leído por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, Guterres urgió a todos los actores internacionales y venezolanos a promover soluciones que prevengan el agravamiento de la crisis.

El medio detalló que la Organización de las Naciones Unidas alertó este lunes que la intervención militar de Estados Unidos dirigida a capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro viola los principios fundamentales del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas. El comunicado del secretario general reiteró de manera explícita que "he subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Durante la sesión de emergencia convocada por el Consejo de Seguridad, el mensaje de Guterres transmitido por DiCarlo añadió su "profunda preocupación porque las normas del Derecho Internacional no han sido respetadas en relación con la acción militar del 3 de enero", fecha en que Washington ejecutó su maniobra para intentar desplazar al mandatario venezolano del poder. De acuerdo con la ONU, el contexto internacional requiere la observancia rigurosa de los principios jurídicos que rigen la convivencia entre Estados soberanos.

Tal como consignó la ONU, su Carta fundacional establece de manera explícita "la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", reconociendo que el sostenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento estricto de todas las disposiciones contenidas en ese instrumento legal. El organismo recordó que, ante cualquier crisis, el marco institucional internacional provee mecanismos para resolver disputas, sin recurrir a la fuerza.

Guterres, según publicó el organismo internacional, destacó que existe la obligación de adherirse a los cauces legales y diplomáticos. Su mensaje subrayó que "el Derecho Internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito y los estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos". Con esa afirmación, la ONU sugirió que la vía jurídica y multilateral debe ser prioritaria cuando se enfrenta una situación de emergencia internacional o crisis interna en algún país.

De acuerdo con la declaración, la situación de Venezuela es "confusa y compleja", caracterizada por un prolongado periodo de inestabilidad interna y dificultades tanto sociales como económicas. La ONU ya había enfatizado que el país sudamericano enfrenta "décadas de inestabilidad interna y de agitación social y económica" que han causado el debilitamiento de su democracia. En ese marco, el mensaje de Guterres manifestó preocupación por cualquier acción que pudiera ampliar el conflicto y comprometer aún más la estabilidad regional.

El secretario general de la ONU también instó específicamente a evitar una intensificación de la confrontación armada. Su mensaje ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad advirtió que "la situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva. Insto a que se tomen medidas para prevenir una conflagración más amplia y destructiva". Esta frase refuerza la posición del organismo respecto a la urgencia de apartarse de la vía militar para resolver disputas de poder en Venezuela.

El mensaje recogido por la ONU solicitó a todas las fuerzas políticas y sociales venezolanas que participen en un "diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro". Guterres consideró que ese proceso de negociación y entendimiento interino debe llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y la decisión soberana del pueblo venezolano sobre su destino político.

Según informó la ONU, la organización mantiene su llamado a favor de mecanismos pacíficos de resolución de controversias y a la observancia de los estándares internacionales. En el contexto de debate sobre la legalidad de la operación militar estadounidense, la organización internacional se ha mantenido firme en su postura de respeto irrestricto al Derecho Internacional y al esquema consagrado por la Carta de las Naciones Unidas.