La banca de Venezuela destaca la ausencia de "situaciones atípicas" durante el ataque de EEUU al país

El uso del pago móvil en Venezuela se ha expandido de manera significativa y, en la actualidad, representa el 40 % de las transacciones, el doble de la cifra registrada hace cinco años. En este contexto de modernización de los sistemas de pago, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Pedro Pacheco, informó que el sector financiero no presentó incidentes fuera de lo habitual durante la reciente operación militar estadounidense que condujo a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de Cilia Flores, primera dama del país. Así lo detalló Pacheco en una entrevista con Unión Radio, donde destacó la estabilidad y el desempeño de las redes bancarias ante eventos excepcionales.

Según consignó Unión Radio, Pacheco señaló que durante el fin de semana en que se desarrolló la intervención militar estadounidense hubo funcionamiento regular tanto en las transacciones entre entidades bancarias como en los pagos realizados en comercios. De acuerdo con sus declaraciones, la gran parte de los supermercados permaneció abierta y la afluencia de usuarios no experimentó variaciones significativas, situación que, a juicio del presidente de la ABV, pone en evidencia la solidez operativa y la resiliencia tecnológica de la banca frente a circunstancias tanto habituales como extraordinarias.

El medio local agregó que el dirigente gremial puntualizó que "no se reportaron situaciones atípicas, lo cual demuestra una solidez y una tecnología que responde a situaciones normales como particulares". Pacheco remarcó que la expansión del pago móvil ha sido uno de los factores clave detrás del buen funcionamiento del sistema bancario en días recientes, permitiendo mayor eficiencia y adaptabilidad en el flujo de operaciones aun en episodios de especial incertidumbre política y social.

Sobre la operatividad de las instituciones financieras el lunes posterior a la operación estadounidense, el presidente de la Asociación Bancaria aseguró que todas las entidades comenzaron la semana según el horario y modalidades previstos. Según precisó el medio Unión Radio, tanto el mercado de valores, como las aseguradoras y los bancos tradicionales continuaron sus actividades sin reportes de incidentes o irregularidades.

Pacheco subrayó en su conversación con Unión Radio la importancia del desarrollo tecnológico dentro del sistema financiero venezolano, mencionando que, mientras en el pasado la mayoría de las operaciones dependía de mecanismos más tradicionales, en la actualidad el sector ha duplicado su uso de herramientas digitales en un periodo de apenas cinco años. Esta transformación, de acuerdo con el presidente de la ABV, contribuye a la solidez general y a la capacidad de respuesta del sector, reduciendo el impacto de eventos imprevistos de gran escala.

El reporte de la banca venezolana se da en un contexto de tensión política luego de la operación militar estadounidense que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, una circunstancia que podría haber supuesto desestabilización en los servicios financieros. Sin embargo, según publicó Unión Radio, el sistema de pagos, transferencias y accesos tecnológicos que opera dentro del país sostuvo su funcionamiento ordinario tanto en lo que respecta a transacciones diarias como en la interacción entre diferentes entidades.

Unión Radio también recogió la apreciación de Pacheco sobre el proceso de modernización bancaria en Venezuela, resaltando que el despliegue y acceso a soluciones tecnológicas ha sido determinante para mantener la continuidad de los servicios aun en situaciones excepcionales. Según el dirigente, el avance en la digitalización del sector no solo favorece la experiencia de los usuarios, sino que fortalece la seguridad y eficacia de la infraestructura financiera nacional.